La France revoit à la hausse ses prévisions de production viticole pour 2026

Une vue prise par drone montre des vendangeurs en train de récolter les raisins dans les vignes du domaine Champagne Jean Velut

La France a relevé vendredi ‌ses prévisions de production viticole pour l'année 2026, les rendements s'avérant supérieurs aux attentes ​dans plusieurs régions, bien que cette récolte reste l'une des plus faibles jamais enregistrées.

Dans sa dernière estimation, le ministère de l'Agriculture table sur une production de 36,7 millions ​d'hectolitres, contre 34,9 millions d'hectolitres prévus en octobre.

L'estimation révisée est désormais supérieure de 3% à la production de ​2025, mais reste inférieure de 10% à ⁠la moyenne de la période 2021-2025.

Cette révision s'explique principalement par des rendements supérieurs ‌aux attentes dans le Languedoc-Roussillon et les Charentes, qui représentent environ la moitié du volume national, ainsi qu'en Champagne et dans le ​Sud-Est, précise le ministère dans ‌un rapport.

Agreste, le service statistique du ministère, indique que la ⁠récolte 2026 a pâti d'une diminution des surfaces viticoles, liée à un plan de réduction du vignoble. La sécheresse et la canicule de cet été ont pesé sur ⁠les rendements, notamment ‌dans les régions viticoles du Nord.

Malgré le relèvement des prévisions ce mois-ci, ⁠la production en Champagne devrait tout de même accuser une baisse de 38% ‌par rapport à 2025, sous l'effet du gel, de la grêle, ⁠de la sécheresse et des vagues de chaleur estivales.

La production en ⁠Bourgogne-Beaujolais devrait reculer de ‌22% par rapport à l'an dernier, tandis que celle du Val de Loire devrait ​diminuer de 7%.

À l'inverse, la production ‌en Languedoc-Roussillon devrait progresser de 25% par rapport à la récolte très faible de l'an dernier, les pluies ​de fin d'été ayant permis de limiter les dégâts causés par la sécheresse. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture tablait sur une hausse de 2% ⁠dans cette région.

La production bordelaise devrait, quant à elle, augmenter de 10% par rapport à 2025, tout en restant inférieure de 11% à la moyenne quinquennale, en partie en raison de l'arrachage de vignes.

Un hectolitre équivaut à 100 litres, soit environ 133 bouteilles de vin standard.

(Rédigé par Sybille de La Hamaide; version française Rihab Latrache; ​édité par Benoit Van Overstraeten)