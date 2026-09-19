La France prévoit pour 2026 un déficit de 5,4% et une dette publique à 119,3% du PIB - ministère

La dette publique de la France devrait atteindre 119,3% du produit intérieur brut (PIB) cette année et pourrait grimper à 121,7% en 2027, a indiqué samedi le ministère de l'Economie et des Finances.

Concernant le déficit budgétaire, le ministère dit tabler sur 5,4% du PIB en 2026 et 5,0% en 2027. En 2025, le ratio dette/PIB de la France était de 115,7%.

Ces chiffres ont été communiqués au Haut Conseil des finances publiques, l'organisme chargé d'évaluer les prévisions de recettes et de dépenses, dans le projet de budget du gouvernement.

(Gabriel Stargardter; version française Claude Chendjou)