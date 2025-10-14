 Aller au contenu principal
La France ne représente pas un risque pour la stabilité financière européenne, assure le FMI
14/10/2025

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

L'instabilité politique en France et le haut niveau d'endettement de l'Etat ne représentent en l'espèce pas un risque pour le système financier européen, a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI) lors de la présentation de son rapport pour la stabilité financière mondiale (GFSR).

Malgré un ratio de dette publique par rapport au PIB proche de 115% et un déficit public qui dépasse encore les 5%, la situation financière française et la difficulté du gouvernement à faire voter un budget pour la deuxième année d'affilée ne pèsent pas sur le système financier européen, a jugé Tobias Adrian, responsable du département Marchés financiers du Fonds.

"La situation aujourd'hui est très différente de celle observée en 2014" lors de la crise de la dette européenne, qui avait particulièrement affecté la Grèce mais également les autres pays du sud du continent, Italie et Portugal en tête, a détaillé M. Adrian.

"Nous observons une hausse du +spread+ dans une certaine mesure mais cela reste plutôt contenu", a-t-il ajouté.

Le "spread" est la différence de taux des obligations françaises à 10 ans comparé à celles de l'Allemagne, considérées comme la valeur de référence au sein de l'Union européenne.

Cet écart est en hausse depuis 2022 et a atteint 0,89 point de pourcentage début octobre pour des obligations à 10 ans, désormais supérieur à celui observé pour les obligations italiennes par exemple.

"Il y a une réévaluation dans une certaine mesure, du fait des incertitudes sur le plan politique, mais dans le même temps il y a un impact limité sur le prix" des obligations françaises", a décrit Tobias Adrian.

Plus encore, les risques de contamination au reste de la zone euro sont limités, a-t-il assuré: "nous n'observons rien de ce type dans les autres pays européens".

Budget France
FMI

3 commentaires

  • 15 octobre 01:02

    La France ne représente pas de risque pour la stabilité financière européenne parce qu'elle pèse de moins en moins dans la balance !

