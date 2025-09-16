L'armée israélienne bombarde le port yéménite de Hodeïdah

Un avion de chasse israélien F15

L'armée israélienne a dit avoir frappé mardi un site militaire sur le port yéménite de Hodeïdah, utilisé par les Houthis pour lancer des attaques contre les navires de commerce en mer Rouge.

Le raid aérien, qui a été précédé d'un ordre d'évacuation, visait selon la chaîne Al Masirah, affiliée aux Houthis, les quais du port.

Selon deux sources portuaires, les frappes - une douzaine en tout - ciblaient des quais récemment restaurés après un précédent bombardement israélien.

"L'organisation terroriste Houthi continuera de subir des coups et paiera un prix douloureux pour toute tentative d'attaque contre l'État d'Israël", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, dans un message publié sur la plateforme X.

Par le passé, les Houthis ont également tiré des missiles et des drones en direction d'Israël, dont la plupart ont été interceptés.

(Mohammed Ghobari à Aden, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)