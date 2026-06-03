La France inflige €22 millions d'amendes à Shein, qui les juge disproportionnées

Le géant chinois de la vente en ligne Shein ouvre sa première boutique permanente dans un grand magasin parisien
La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a annoncé mercredi infliger des amendes totalisant 22 millions d'euros à la chaîne chinoise de prêt-à-porter Shein.
Ces amendes sanctionne notamment des problèmes liés aux retours, des informations insuffisantes sur la qualité environnementale des produits et l'envoi aux consommateurs de confirmations de commande non conformes.
Shein a qualifié les amendes de disproportionnées et discriminatoires et a déclaré qu'elle les contesterait.
(Par Makini Brice and Inti Landauro, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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