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La France inflige €22 millions d'amendes à Shein, qui les juge disproportionnées
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 11:47

Le géant chinois de la vente en ligne Shein ouvre sa première boutique permanente dans un grand magasin parisien

Le géant chinois de la vente en ligne Shein ouvre sa première boutique permanente dans un grand magasin parisien

La DGCCRF (Direction générale ​de la Concurrence, de la Consommation et ​de la Répression des fraudes) ​a annoncé ⁠mercredi infliger des amendes ‌totalisant 22 millions d'euros à la ​chaîne ‌chinoise de prêt-à-porter Shein.

Ces ⁠amendes sanctionne notamment des problèmes liés aux ⁠retours, ‌des informations insuffisantes sur ⁠la qualité ‌environnementale des produits ⁠et l'envoi aux consommateurs ⁠de ‌confirmations de commande non ​conformes.

Shein ‌a qualifié les amendes de disproportionnées et ​discriminatoires et a déclaré ⁠qu'elle les contesterait.

(Par Makini Brice and Inti Landauro, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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