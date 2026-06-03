La France inflige €22 millions d'amendes à Shein, qui les juge disproportionnées

Le géant chinois de la vente en ligne Shein ouvre sa première boutique permanente dans un grand magasin parisien

La DGCCRF (Direction générale ​de la Concurrence, de la Consommation et ​de la Répression des fraudes) ​a annoncé ⁠mercredi infliger des amendes ‌totalisant 22 millions d'euros à la ​chaîne ‌chinoise de prêt-à-porter Shein.

Ces ⁠amendes sanctionne notamment des problèmes liés aux ⁠retours, ‌des informations insuffisantes sur ⁠la qualité ‌environnementale des produits ⁠et l'envoi aux consommateurs ⁠de ‌confirmations de commande non ​conformes.

Shein ‌a qualifié les amendes de disproportionnées et ​discriminatoires et a déclaré ⁠qu'elle les contesterait.

(Par Makini Brice and Inti Landauro, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van ​Overstraeten)