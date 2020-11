Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France hostile au retrait unilatéral des forces américaines en Afghanistan et en Irak Reuters • 13/11/2020 à 10:09









LA FRANCE HOSTILE AU RETRAIT UNILATÉRAL DES FORCES AMÉRICAINES EN AFGHANISTAN ET EN IRAK PARIS (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, qui recevra lundi le secrétaire d'Etat américain, lui dira notamment que Paris n'est pas favorable au retrait unilatéral des forces américaines présentes en Afghanistan et en Irak, a-t-il annoncé vendredi sur BFMTV. Prié de dire s'il était opportun de recevoir Mike Pompeo, alors que Donald Trump refuse toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre, Jean-Yves Le Drian a répondu : "Oui, parce qu'il y a plein de sujets difficiles à évoquer ensemble (...) Il vient à Paris, je le reçois". Interrogé précisément sur l'accélération du retrait américain d'Afghanistan et d'Irak, promise par l'administration américaine, le chef de la diplomatie française a jugé que c'était "ce qu'il ne faut pas faire". "On se le dira", a-t-il ajouté, évoquant son entrevue avec Mike Pompeo. Le secrétaire d'Etat, qui est reçu à sa demande, s'entretiendra également avec Emmanuel Macron. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

