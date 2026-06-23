 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France foudroie l'Irak et se qualifie
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 04:15

La France foudroie l'Irak et se qualifie

La France foudroie l'Irak et se qualifie

Dans un ballet aquatique qui rentrera, par sa longueur, dans l’histoire des Coupes du Monde, l’équipe de France a étrillé un Irak inférieur à tous les niveaux (3-0) et se qualifie pour les seizièmes de finale de la compétition. Mais qu’en retirer, sinon que la pluie mouille ?

France 3-0 Irak

Buts : Mbappé (14 e , 54 e ) et Dembélé (66 e ) pour les Bleus

C’était une atmosphère de fin du monde, un déluge biblique, et dans la grande absurdité de la réglementation américaine, ce France-Irak fut donc deux France-Irak, l’un débuté 2h10 après le premier, avec au milieu ce que Zeus appelle ses enfants et nous, terriens, des éclairs. Il faudra le retenir pour les analyses futures : impossible de jouer un match « plein » dans ces conditions, et les enseignements définitifs que l’on espérait avec impatience attendront probablement la Norvège, vendredi prochain, à Boston. Toutefois : on détachera le premier quart d’heure, fort du souffle instauré par les changements payants de Didier Deschamps (Manu Koné, bon dieu…), et le sérieux affiché tout au long d’un marathon où l’Irak s’est heurté au mur du trentième kilomètre. Les Bleus verront le deuxième tour mais joueront leur partie de tableau, et donc leur destin, contre Haaland et consorts, qu’ils accueilleront avec une belle gueule de candidats au titre final.…

Par Théo Denmat, au Philadelphia Stadium pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lionel Messi lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington (Texas). Après son triplé conre l'Algérie, le génie argentin s'est offert un doublé et trône désormais seul au sommet du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde avec 18 réalisations ( AFP / Aric Becker )
    Mondial-2026: Mbappé, Messi et Haaland, buteurs pressés déjà en 16es
    information fournie par AFP 23.06.2026 04:51 

    La France, l'Argentine et la Norvège ont décroché lundi leur billet pour les 16es de finale du Mondial, à nouveau portées par le talent de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland, tous auteurs d'un doublé. Au génie du capitaine argentin - désormais le seul ... Lire la suite

  • La Norvège dompte le Sénégal et attend la France
    La Norvège dompte le Sénégal et attend la France
    information fournie par So Foot 23.06.2026 04:16 

    Bousculée jusqu’au bout par un Sénégal ranimé par le doublé d’Ismaïla Sarr, la Norvège s’impose (3-2) et valide sa qualification pour les seizièmes de finale. Les Lions de la Téranga payent trop cher leurs cadeaux défensifs et se retrouvent au bord de l’élimination. ... Lire la suite

  • La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit
    La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit
    information fournie par So Foot 23.06.2026 04:08 

    Auteur d'un deuxième doublé en deux matchs dans ce tournoi, Kylian Mbappé a encore frappé un grand coup. Avec 16 buts, voilà le score de Miroslav Klose égalé, mais en seulement 16 matchs. Lionel Messi a intérêt à garder le rythme parce que le Kyks arrive à la vitesse ... Lire la suite

  • Les différents scénarios possibles pour la France en 16es de finale
    Les différents scénarios possibles pour la France en 16es de finale
    information fournie par So Foot 23.06.2026 03:59 

    Tous les buts comptent. C’est ce que les Bleus ont pu se dire après cette drôle de journée à Philadelphie et après avoir vu la Norvège valider elle aussi sa qualification dans la nuit de lundi à mardi (en France) en terrassant le Sénégal. Jusqu’au deuxième but ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank