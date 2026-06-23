La France foudroie l'Irak et se qualifie

Dans un ballet aquatique qui rentrera, par sa longueur, dans l’histoire des Coupes du Monde, l’équipe de France a étrillé un Irak inférieur à tous les niveaux (3-0) et se qualifie pour les seizièmes de finale de la compétition. Mais qu’en retirer, sinon que la pluie mouille ?

France 3-0 Irak

Buts : Mbappé (14 e , 54 e ) et Dembélé (66 e ) pour les Bleus

C’était une atmosphère de fin du monde, un déluge biblique, et dans la grande absurdité de la réglementation américaine, ce France-Irak fut donc deux France-Irak, l’un débuté 2h10 après le premier, avec au milieu ce que Zeus appelle ses enfants et nous, terriens, des éclairs. Il faudra le retenir pour les analyses futures : impossible de jouer un match « plein » dans ces conditions, et les enseignements définitifs que l’on espérait avec impatience attendront probablement la Norvège, vendredi prochain, à Boston. Toutefois : on détachera le premier quart d’heure, fort du souffle instauré par les changements payants de Didier Deschamps (Manu Koné, bon dieu…), et le sérieux affiché tout au long d’un marathon où l’Irak s’est heurté au mur du trentième kilomètre. Les Bleus verront le deuxième tour mais joueront leur partie de tableau, et donc leur destin, contre Haaland et consorts, qu’ils accueilleront avec une belle gueule de candidats au titre final.…

Par Théo Denmat, au Philadelphia Stadium pour SOFOOT.com