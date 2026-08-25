La France et l'Arabie saoudite vont construire un parc "Dragon Ball Z" près de Paris

Le président français Emmanuel Macron rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Paris.
La France et l'Arabie saoudite vont construire un parc d'attractions sur le thème de la franchise japonaise de mangas Dragon Ball Z près de Paris, un projet d'un montant de six milliards d'euros, a annoncé lundi l'Élysée à l'occasion d'une visite en France du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.
Ce projet sera réalisé près de Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris, et devrait créer environ 22.000 emplois, a précisé l'Élysée.
L'idée est née après qu'Emmanuel Macron et Mohamed ben Salmane ont découvert leur passion commune pour Dragon Ball Z lors de la visite du président français en Arabie saoudite en 2025, ont ajouté des conseillers de l'Elysée.
Le groupe saoudien de divertissement et d'investissement Qiddiya financera le projet, qui s'inscrit dans la volonté du royaume de diversifier son économie au-delà du pétrole et d'étendre sa présence mondiale dans le secteur des loisirs.
Aucune date d'ouverture n'a été fixée pour ce qui devrait être l'un des plus grands parcs à thème d'Europe, dont la construction devrait prendre plusieurs années.
Il devrait être bâti sur le site de Mirapolis, un parc s'inspirant des contes et légendes françaises ouvert en 1987, mais qui a dû fermer ses portes quatre ans plus tard, en raison d'une fréquentation inférieure aux attentes.
(Michel Rose, version française Benoit Van Overstraeten)
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