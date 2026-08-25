La France et l'Arabie saoudite vont construire un parc "Dragon Ball Z" près de Paris

Le président français Emmanuel Macron rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Paris.

La France ‌et l'Arabie saoudite vont construire un parc d'attractions sur ​le thème de la franchise japonaise de mangas Dragon Ball Z près de Paris, un projet d'un montant ​de six milliards d'euros, a annoncé lundi l'Élysée à l'occasion d'une ​visite en France du ⁠prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Ce projet sera réalisé ‌près de Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris, et devrait créer environ 22.000 emplois, a ​précisé l'Élysée.

L'idée est ‌née après qu'Emmanuel Macron et Mohamed ben ⁠Salmane ont découvert leur passion commune pour Dragon Ball Z lors de la visite du président français ⁠en Arabie saoudite ‌en 2025, ont ajouté des conseillers de ⁠l'Elysée.

Le groupe saoudien de divertissement et d'investissement Qiddiya ‌financera le projet, qui s'inscrit dans la ⁠volonté du royaume de diversifier son économie ⁠au-delà du pétrole ‌et d'étendre sa présence mondiale dans le secteur des ​loisirs.

Aucune date d'ouverture n'a ‌été fixée pour ce qui devrait être l'un des plus grands parcs ​à thème d'Europe, dont la construction devrait prendre plusieurs années.

Il devrait être bâti sur le ⁠site de Mirapolis, un parc s'inspirant des contes et légendes françaises ouvert en 1987, mais qui a dû fermer ses portes quatre ans plus tard, en raison d'une fréquentation inférieure aux attentes.

(Michel Rose, version française ​Benoit Van Overstraeten)