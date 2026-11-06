Climat: 2026 en passe de devenir la 2e la plus chaude sur la planète

L'année 2026 est en passe de devenir la 2e la plus chaude sur la planète ( AFP / Loic VENANCE )

Après un mois d'octobre record, l'année 2026 sera "très probablement" la 2e plus chaude jamais enregistrée dans le monde, après 2024, alors qu'un phénomène météorologique El Niño exceptionnellement puissant accentue le réchauffement planétaire, a jugé vendredi l'observatoire Copernicus.

"2026 sera très probablement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec environ 20 % de chances d'égaler ou de dépasser 2024, actuellement l'année la plus chaude jamais enregistrée", a indiqué Copernicus dans son bulletin mensuel.

Ces données sont publiées alors que les nations s'apprêtent à se réunir lundi, en Turquie, pour la COP31 — sommet des Nations unies sur le climat — après une année marquée par des inondations meurtrières au Népal, des vagues de chaleur intenses en Europe et des incendies de forêt majeurs en Indonésie.

Selon Copernicus, il est "désormais quasi certain" que les températures mondiales dépasseront en 2026 le seuil de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, objectif le plus ambitieux fixé lors de l'accord de Paris en 2015 pour tenter d'éviter les conséquences désastreuses (canicules, inondations, sécheresses...) liée au réchauffement climatique d'origine humaine.

La moyenne sur quatre ans, de 2023 à 2026, devrait également franchir la barre des 1,5°C, est-il ajouté.

Cela "souligne à quel point cette période de réchauffement planétaire s'est installée dans la durée", note Samantha Burgess, l'une des responsables de Copernicus, dans un communiqué.

Toutefois le franchissement sur quelques années de la limite des 1,5°C ne signifie pas pour autant que l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris est révolu, ce seuil devant être franchi sur une période beaucoup plus longue pour être considéré comme officiellement dépassé.

Le niveau du Rhin a baissé durant l'été caniculaire, comme à Kaub en Allemagne, le 14 août 2026 ( AFP / Torsten Silz )

Néanmoins, les scientifiques s'accordent à dire que ce dépassement, au moins temporaire, apparaît comme inéluctable et pourrait même être effectif d'ici 2030.

El Niño surpuissant

Copernicus indique par ailleurs qu'octobre 2026 a été, à l’échelle mondiale, le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne de l'air supérieure de 1,75 °C à celle de l'époque préindustrielle.

"Octobre s'inscrit dans la continuité d'une période de chaleur mondiale remarquable, marquée par des records de températures, tant à l'échelle globale qu'à la surface des océans", déclare Mme Burgess.

D'autant qu'"un phénomène El Niño exceptionnellement puissant ajoute encore plus de chaleur à un climat déjà réchauffé par les activités humaines", ajoute-t-elle.

Le mois dernier, les températures à la surface des océans et des mers de la planète ont une nouvelle fois atteint des niveaux inédits à cette période de l'année.

"La température moyenne à la surface des mers, en dehors des régions polaires, a atteint 20,95°C — un niveau record pour un mois d'octobre, dépassant le précédent record établi en octobre 2023", indique le bulletin.

Un homme tente de combattre un incendie dans la province de Kalimatan en Indonésie, le 22 octobre 2026 ( AFP / REINA )

Dans le Pacifique tropical, où les conditions liées au phénomène El Niño ont continué de s'intensifier, l'anomalie mensuelle de la température de surface de la mer dans une partie de cette zone "a atteint un sommet historique de 3,21°C, surpassant les pics enregistrés lors des précédents épisodes d'El Niño de très forte intensité", est-il précisé.

Et ce, alors que le pic du phénomène climatique cyclique n'est pas encore atteint et pourrait intervenir en fin d'année.

Le 21 octobre, l'ONU a averti que l'épisode El Niño en cours - un phénomène naturel qui entraîne un réchauffement des températures mondiales et une aggravation des phénomènes extrêmes sur la planète - pourrait être "sans précédent" et "littéralement dépasser les échelles de suivi" actuelles.

Le dernier épisode El Niño, en 2023 et 2024, avait fait de ces années les deux plus chaudes jamais enregistrées. Et selon les prévisionnistes, le El Niño en cours pourrait contribuer à faire de 2027 l'année la plus chaude jamais enregistrée.