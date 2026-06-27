La France dénonce la rupture des relations diplomatiques par le Burkina Faso

La France dénonce la décision "unilatérale", "hostile et sans fondement" du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec elle et envisage des "mesures de réciprocité", a déclaré samedi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Burkina Faso a annoncé vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, l'accusant de ne pas honorer ses engagements de respect mutuel et de non-ingérence.

Les relations entre les deux pays n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir de l'armée au Burkina Faso à la faveur d'un double coup d'Etat en 2022.

"La France regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabè. Les mesures de réciprocité qui s'imposent sont en cours d'examen", déclare le Quai d'Orsay, en appelant les ressortissants français dans ce pays à une "vigilance renforcée".

(Rédigé par Bertrand Boucey)