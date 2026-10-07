La France convoque l'ambassadeur d'Iran, cite la "désinformation" de Téhéran liée aux manifestations lycéennes

L'ambassadeur d'Iran en France a été convoqué mercredi au Quai d'Orsay en réaction à la campagne de désinformation menée par Téhéran au sujet des manifestations étudiantes en France, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a été fait part au diplomate du "caractère absolument inadmissible des contenus mensongers diffusés en ligne par des comptes officiels du ministère iranien des Affaires étrangères", est-il écrit.

Paris déplore également le "caractère infondé" de la convocation mardi par Téhéran de l'ambassadeur français en Iran.

(John Irish, rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)