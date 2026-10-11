La France appelle les autorités palestiniennes à revenir sur le report les élections

La France regrette le report par le président palestinien Mahmoud Abbas des élections législatives et présidentielle, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, appelant les autorités palestiniennes à revenir sur cette décision.

Mahmoud Abbas a reporté samedi les élections législatives prévues le mois prochain au 11 septembre 2027 et a convoqué un scrutin présidentiel à la même date, mettant cette décision sur le compte d'Israël et de la situation sécuritaire dans les territoires palestiniens.

"Vingt ans après le dernier scrutin national en Palestine, cinq ans après le report des élections législatives prévues en 2021, cette décision prive à nouveau le peuple palestinien du droit de s'exprimer démocratiquement par les urnes", a déploré le porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

Paris "appelle les autorités palestiniennes à revenir sur leur décision et à organiser au plus vite des élections législatives et présidentielles dans l'ensemble de la Palestine", a-t-il ajouté.

La France "est prête, en lien avec ses partenaires européens, à accompagner le bon déroulement de ce processus, y compris dans le cadre de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a été lancée à sa demande", a également indiqué le ministère des Affaires étrangères.

(Rédigé par Benjamin Mallet)