La France abandonne sa requête contre l'Iran devant la CIJ

La France a renoncé à sa requête déposée en mai dernier contre l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet du traitement par Téhéran des ressortissants français Cécile Kohler et Jacques Paris, en détention depuis plus de trois ans dans la République islamique, a annoncé jeudi la CIJ.

La France, qui considère ses ressortissants comme des otages, accuse l'Iran de les maintenir dans des conditions proches de la torture dans la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur accorder une protection consulaire adéquate. L'Iran, qui accuse les deux Français d'espionnage, rejette ces accusations.

La CIJ n'a pas précisé pour quelles raisons l'affaire était abandonnée. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Le président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue iranien Massoud Pezeshkian mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies.

"Avant tout, je lui ai redit mon exigence : Cécile Kohler, Jacques Paris et Lennart Monterlos, otages d’État détenus arbitrairement et dans des conditions inhumaines en Iran, doivent être libérés immédiatement. La France n’abandonne aucun de ses enfants", a déclaré sur X le chef de l'Etat français à l'issue de cet entretien.

Massoud Pezeshkian a de son côté déclaré que les deux dirigeants avaient discuté des moyens de régler ce dossier.

