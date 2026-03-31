La France a interdit son espace aérien pour l'acheminement d'armes US vers Israël-sources

La France n'a pas autorisé Israël à utiliser son espace aérien pour acheminer des armes américaines destinées à la guerre contre l'Iran, apprend-on mardi d'un diplomate occidental et de deux sources informées de la décision.

C'est la première fois que Paris émet un tel refus depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, ajoutent les deux dernières sources.

La présidence française comme le ministère des Affaires étrangères n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le président américain Donald Trump avait critiqué mardi, sur son réseau Truth Social, la France pour ne pas "avoir laissé des avions à destination d'Israël, chargés de matériel militaire, survoler (son) territoire".

(Reportage par John Irish; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)