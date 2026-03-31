 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France a interdit son espace aérien pour l'acheminement d'armes US vers Israël-sources
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:43

La France n'a pas autorisé Israël à utiliser son espace aérien pour acheminer des armes américaines destinées à la guerre contre l'Iran, apprend-on mardi d'un diplomate occidental et de deux sources informées de la décision.

C'est la première fois que Paris émet un tel refus depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, ajoutent les deux dernières sources.

La présidence française comme le ministère des Affaires étrangères n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le président américain Donald Trump avait critiqué mardi, sur son réseau Truth Social, la France pour ne pas "avoir laissé des avions à destination d'Israël, chargés de matériel militaire, survoler (son) territoire".

(Reportage par John Irish; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:49

    La micronie soutient l'Iran?????? lamentable, sans doute pour faire plaisir à lfi

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank