La France a interdit son espace aérien pour l'acheminement d'armes US vers Israël, selon des sources

Les forces armées françaises mènent un exercice militaire majeur de trois mois appelé Orion 26

‌La France n'a pas autorisé ​Israël à utiliser son espace aérien pour acheminer des armes ​américaines destinées à la guerre contre ​l'Iran, apprend-on mardi ⁠d'un diplomate occidental et de ‌deux sources informées de la décision.

C'est la première fois ​que ‌Paris émet un tel ⁠refus depuis le début de la guerre en Iran, le ⁠28 février, ‌ajoutent les deux dernières ⁠sources.

La présidence française comme ‌le ministère des Affaires ⁠étrangères n'ont pas répondu dans ⁠l'immédiat à ‌une demande de commentaire.

Le président ​américain Donald ‌Trump avait critiqué mardi, sur son réseau Truth ​Social, la France pour ne pas "avoir laissé ⁠des avions à destination d'Israël, chargés de matériel militaire, survoler (son) territoire".

(Reportage par John Irish; version française Zhifan Liu, édité par ​Sophie Louet)