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La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 04:08

La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit

La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit

Auteur d'un deuxième doublé en deux matchs dans ce tournoi, Kylian Mbappé a encore frappé un grand coup. Avec 16 buts, voilà le score de Miroslav Klose égalé, mais en seulement 16 matchs. Lionel Messi a intérêt à garder le rythme parce que le Kyks arrive à la vitesse de la lumière.

3h50. C’est le temps qu’il faut, sans incident, pour relier Paris à Toulon en TGV. Pour les (courageux) spectateurs de ce France – Irak, c’est également le temps qu’il aura fallu patienter pour voir la grande (équipe) bleue s’assurer un transat au soleil des seizièmes de finale de Coupe du monde. Pourtant, si on se borne au temps de jeu effectif, Kylian Mbappé n’aura eu besoin que de 54 minutes pour claquer deux buts et mettre fin à tout suspense. Ceci ramené au train, ça donne un Paris Montparnasse – Le Mans sans grand exotisme, mais en foot, ça peut faire voyager très loin.

Il faisait encore bien jour, dans le ciel de France comme dans celui d’Amérique, quand son concurrent Lionel Messi faisait d’un doublé contre l’Autriche grimper la marque à 18 buts, au tableau des meilleurs scoreurs de Coupe du monde. Dans un match chaotique qui s’est étiré dans le nuit – avec une gestion physique et psychologique particulière en raison de l’incertitude du déroulé – Mbappé a su lui répondre. S’il faut compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre pour savoir où se situe l’orage, l’Argentin sait désormais que le Français n’est pas très loin. Cinq pions à quatre rien que sur cette édition et une invitation à envoyer valser toutes les calculettes : ce duel pour l’instant à distance ressemble à un concours de mangeurs de hot-dogs afin de désigner le plus glouton des deux phénomènes. Alors laissons temporairement cette course à la saucisse de côté pour nous intéresser à ce que raconte vraiment le début de compétition canon du capitaine tricolore.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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