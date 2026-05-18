La flottille "Global Sumud" pour Gaza dit qu'Israël a intercepté 39 bateaux

(Actualisé avec nouveaux bateaux interceptés §1)

par Ali Kucukgocmen

Les organisateurs d'une nouvelle flottille humanitaire à destination de Gaza ont déclaré lundi que les forces israéliennes avaient intercepté 39 de leurs bateaux en Méditerranée orientale et que les autres navires participant à l'initiative continuaient de faire route vers l'enclave palestinienne.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait auparavant averti sur X qu'il "ne tolérerait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza" et a appelé "tous les participants à cette provocation à changer de cap et à faire demi-tour immédiatement".

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient pris la mer pour la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de la Turquie après de précédentes tentatives infructueuses, lors desquelles Israël a intercepté les navires dans les eaux internationales.

Une vidéo en direct a montré des navires militaires s'approchant des bateaux lundi.

"Des navires militaires interceptent actuellement notre flotte et les forces (israéliennes) arraisonnent le premier de nos bateaux en plein jour", a indiqué la flottille Global Sumud sur X. "Nous exigeons un passage sûr pour notre mission humanitaire légale et non violente", ont ajouté les organisateurs.

Le groupe a précisé qu'une vingtaine de ressortissants turcs figuraient parmi les personnes à bord des navires interceptés, à environ 250 milles marins (463 km) de la bande de Gaza. Il a ajouté que 426 personnes issues de 39 pays participaient à l'opération.

Un militant turc présent à bord d'un navire de la flottille a déclaré qu'il ne craignait pas d'être intercepté par les forces israéliennes, mais s'est dit inquiet pour ceux qui avaient déjà été arrêtés.

"Nous ne savons pas où ils se trouvent, nous ne savons pas combien d'entre eux ont réellement été emmenés", a déclaré Ahmet Soylemez depuis son bateau.

Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié l'intervention israélienne de "nouvel acte de piraterie", et a ajouté qu'Ankara prenait les mesures nécessaires pour assurer le retour en toute sécurité des citoyens turcs arrêtés, en coordination avec les autres pays concernés.

"Israël doit cesser immédiatement son intervention et libérer sans condition les participants à la flottille qui sont détenus", a-t-il déclaré dans un communiqué, appelant la communauté internationale à adopter de toute urgence une position "unie et résolue" à l'encontre d'Israël.

La flottille précédente avait quitté l'Espagne le 12 avril mais les forces israéliennes avaient intercepté les navires, transférant une centaine de militants pro-palestiniens en Crète et deux autres en détention en Israël.

En octobre dernier, l'armée israélienne a intercepté une autre flottille organisée par la même organisation, arrêtant la militante suédoise Greta Thunberg et plus de 450 participants.

(Par Ali Kucukgocmen; avec la participation de Alexander Cornwell; Rédigé par Daren Butler; Version française Matthieu Huchet et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)