 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La flottille "Global Sumud" pour Gaza dit qu'Israël a intercepté 28 bateaux
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 18:31

(Actualisé avec nouvelles interceptions, militant, ministère turc)

par Ali Kucukgocmen

Les organisateurs d'une nouvelle flottille humanitaire à destination de Gaza ont déclaré lundi que les forces israéliennes avaient intercepté 28 de leurs bateaux en Méditerranée orientale et que les 26 autres navires participant à l'initiative continuaient de faire route vers l'enclave palestinienne.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait auparavant averti sur X qu'il "ne tolérerait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza" et a appelé "tous les participants à cette provocation à changer de cap et à faire demi-tour immédiatement".

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient pris la mer pour la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de la Turquie après de précédentes tentatives infructueuses, lors desquelles Israël a intercepté les navires dans les eaux internationales.

Une vidéo en direct a montré des navires militaires s'approchant des bateaux lundi.

"Des navires militaires interceptent actuellement notre flotte et les forces (israéliennes) arraisonnent le premier de nos bateaux en plein jour", a indiqué la flottille Global Sumud sur X. "Nous exigeons un passage sûr pour notre mission humanitaire légale et non violente", ont ajouté les organisateurs.

Le groupe a précisé qu'une vingtaine de ressortissants turcs figuraient parmi les personnes à bord des navires interceptés, à environ 250 milles marins (463 km) de la bande de Gaza. Il a ajouté que 426 personnes issues de 39 pays participaient à l'opération.

Un militant turc présent à bord d'un navire de la flottille a déclaré qu'il ne craignait pas d'être intercepté par les forces israéliennes, mais s'est dit inquiet pour ceux qui avaient déjà été arrêtés.

"Nous ne savons pas où ils se trouvent, nous ne savons pas combien d'entre eux ont réellement été emmenés", a déclaré Ahmet Soylemez depuis son bateau.

Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié l'intervention israélienne de "nouvel acte de piraterie", et a ajouté qu'Ankara prenait les mesures nécessaires pour assurer le retour en toute sécurité des citoyens turcs arrêtés, en coordination avec les autres pays concernés.

"Israël doit cesser immédiatement son intervention et libérer sans condition les participants à la flottille qui sont détenus", a-t-il déclaré dans un communiqué, appelant la communauté internationale à adopter de toute urgence une position "unie et résolue" à l'encontre d'Israël.

La flottille précédente avait quitté l'Espagne le 12 avril mais les forces israéliennes avaient intercepté les navires, transférant une centaine de militants pro-palestiniens en Crète et deux autres en détention en Israël.

En octobre dernier, l'armée israélienne a intercepté une autre flottille organisée par la même organisation, arrêtant la militante suédoise Greta Thunberg et plus de 450 participants.

(Par Ali Kucukgocmen; avec la participation de Alexander Cornwell; Rédigé par Daren Butler; Version française Matthieu Huchet et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le drapeau russe flotte sur l'ambassade de Russie à Washington
    La dérogation des Etats-Unis pour l'achat de pétrole russe va être prolongée
    information fournie par Reuters 18.05.2026 18:49 

    Le département américain ​du Trésor a décidé de prolonger la dérogation aux ​sanctions concernant le pétrole russe ​transporté par voie ⁠maritime, qui avait expiré ‌samedi, plusieurs pays ayant demandé un délai ​supplémentaire, ‌a déclaré lundi une ⁠source proche ... Lire la suite

  • Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne
    Commerzbank rejette officiellement l'offre d'UniCredit
    information fournie par Reuters 18.05.2026 18:33 

    par Tom Sims et Alexander Hübner Commerzbank a officiellement rejeté lundi l'offre de fusion d'UniCredit, la banque allemande campant ​ainsi sur ses positions, connues depuis des mois, quant à la tentative de rachat transalpine lancée par son concurrent italien. ... Lire la suite

  • Le gouvernement entame lundi au Sénat une course parlementaire pour élargir cette semaine le corps électoral des provinciales en Nouvelle-Calédonie ( AFP / Alain JOCARD )
    Nouvelle-Calédonie: Lecornu refuse le "statu quo" institutionnel, contre-la-montre lancé au Parlement
    information fournie par AFP 18.05.2026 18:29 

    Sébastien Lecornu a défendu lundi au Sénat une réforme pour élargir dans l'urgence le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie à un mois du scrutin, refusant d'accepter un "statu quo" institutionnel qui pourrait selon lui entraîner de nouvelles ... Lire la suite

  • La guerre au Moyen-Orient a perturbé le trafic dans le détroit d’Ormuz ( AFP / - )
    Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz remonte
    information fournie par AFP 18.05.2026 18:23 

    Le trafic dans le détroit d’Ormuz a légèrement augmenté la semaine dernière, revenant à des niveaux conformes à la moyenne enregistrée depuis le début du conflit au Moyen-Orient, après avoir atteint un plus bas en temps de guerre. Au total, 55 navires transportant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank