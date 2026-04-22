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La Floride ouvre une enquête criminelle sur OpenAI et ChatGPT à la suite d'une fusillade meurtrière
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 00:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a déclaré mardi que l'État lançait une enquête criminelle sur OpenAI et son application d'intelligence artificielle ChatGPT au sujet d'une fusillade meurtrière qui a tué deux personnes à l'université d'État de Floride l'année dernière.

Un homme armé a tué deux personnes et en a blessé six autres à l'université d'État de Floride en avril de l'année dernière, avant d'être abattu par des officiers et hospitalisé. Le suspect a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre et tentative de meurtre.

"Le chatbot a conseillé le tireur sur le type d'arme à utiliser, sur quelles munitions utiliser avec quelle arme, sur l'utilité ou non d'une arme à courte portée", a déclaré Uthmeier lors d'un point de presse .

"S'il s'agissait d'une personne à l'autre bout de l'écran, nous l'accuserions de meurtre."

Le bureau de M. Uthmeier a déclaré que l'enquête déterminera si "OpenAI porte une responsabilité pénale pour les actions de ChatGPT dans la fusillade."

L'Office of Statewide Prosecution a assigné OpenAI à comparaître pour obtenir certaines informations et certains dossiers, a ajouté le bureau.

L'essor de l'IA a suscité de nombreuses inquiétudes, allant de la crainte que la demande d'électricité des centres de données n'entraîne une hausse des prix de l'électricité pour les consommateurs à la crainte que la technologie ne prive les travailleurs de leur emploi ou ne soit utilisée pour perturber le processus démocratique, accélérer la fraude ou aider les gens à planifier des activités criminelles.

Une porte-parole d'OpenAI a déclaré aux médias américains que la fusillade était une tragédie, mais que l'entreprise n'en était pas responsable. La porte-parole a déclaré qu'après avoir appris l'incident, OpenAI a identifié un compte ChatGPT qui serait associé au suspect et a "partagé de manière proactive cette information avec les forces de l'ordre."

"Dans ce cas, ChatGPT a fourni des réponses factuelles à des questions avec des informations qui pouvaient être trouvées dans des sources publiques sur Internet, et il n'a pas encouragé ou promu une activité illégale ou nuisible", a déclaré la porte-parole d'OpenAI.

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