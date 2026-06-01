La Floride devient le premier État à intenter un procès contre OpenAI pour des risques liés à la sécurité des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

La Floride a intenté lundi un procès contre OpenAI et son directeur général Sam Altman, accusant l'entreprise d'avoir donné une fausse image de la sécurité de sa plateforme ChatGPT. Selon la plainte, celle-ci aurait nui à des enfants en fournissant des informations à des auteurs de fusillades dans des écoles, en proposant des conseils sur l'automutilation et en rendant les jeunes utilisateurs dépendants.

La Floride est le premier État à engager une action en justice contre l'entreprise. Le procureur général de Floride, James Uthmeier, un républicain, a déposé la plainte devant le tribunal de l'État de Floride. Il a cité une fusillade survenue l'année dernière dans une université de Tallahassee ainsi qu'un certain nombre d'événements survenus dans d'autres États où ChatGPT aurait fourni des informations à des personnes qui ont ensuite commis des actes de violence.

Lors d'une conférence de presse, M. Uthmeier a déclaré que l'État avait cité M. Altman personnellement car il avait joué un rôle « central » dans la promotion de certaines fonctionnalités de ChatGPT que M. Uthmeier jugeait les plus néfastes.

“Des gens sont blessés, des parents sont trompés, et ils doivent en payer le prix”, a déclaré M. Uthmeier aux journalistes.

Le procès vise à obtenir des dommages-intérêts pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars, a précisé M. Uthmeier, ainsi qu’une ordonnance du tribunal enjoignant à l’entreprise de modifier la manière dont elle interagit avec les jeunes utilisateurs.

Un porte-parole d’OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

OpenAI a déclaré qu’elle entraînait ses modèles à refuser les demandes susceptibles de “favoriser de manière significative la violence”, et qu’elle alertait les forces de l’ordre lorsque les conversations suggéraient “un risque imminent et crédible de préjudice pour autrui”, avec l’aide d’experts en santé mentale pour évaluer les cas limites.

M. Uthmeier a annoncé en avril qu’il ouvrait une enquête pénale sur le rôle de ChatGPT dans une fusillade de masse survenue en 2025 à l’université d’État de Floride, après que les procureurs eurent examiné les historiques de conversation entre le tireur présumé et le programme.

Les entreprises d'IA font face à une vague croissante de poursuites judiciaires les accusant de ne pas avoir empêché des interactions avec des chatbots qui, selon les plaignants, contribuent à l'automutilation, aux troubles mentaux et à la violence.

OpenAI fait également l'objet d'un procès intenté par la famille d'un homme tué lors de la fusillade à l'université d'État de Floride, qui affirme que le tireur a été aidé par ChatGPT pour planifier l'attaque.

En avril, les proches des victimes de l’une des fusillades de masse les plus meurtrières du Canada ont intenté une série de poursuites contre OpenAI et Altman, alléguant que l’entreprise savait huit mois avant l’attaque que le tireur la planifiait sur ChatGPT, mais n’avait pas prévenu la police.