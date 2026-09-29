La fintech Lydia fait volte-face sur l'utilisation du numéro de téléphone

L'entreprise de paiement mobile Lydia Solutions a annoncé mardi l'évolution prochaine de son produit historique, le virement de compte à compte entre particuliers, en renonçant à l'utilisation des numéros de téléphone, dans un contexte de forte concurrence des acteurs bancaires historiques.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La société s'est développée dans la dernière décennie en proposant un produit simple qui permet aux particuliers de se virer de l'argent entre eux avec leur téléphone mobile: via l'application Lydia, le bénéficiaire du virement est identifié par son numéro de portable, un système plus simple et plus rapide que le numéro de compte, ou Iban.

Mais depuis le lancement de ce service en 2013, le "contexte a changé", affirme mardi l'entreprise dans un communiqué.

"Le numéro de téléphone est devenu une donnée personnelle qu'il faut protéger", écrit la fintech, à cause notamment de "l'explosion des arnaques ces dernières années".

Lydia met désormais en avant un système d'identification du bénéficiaire du virement par QR code, et compte abandonner dans les prochains mois l'utilisation du numéro de téléphone.

L'entreprise cherche aussi à se démarquer de la concurrence et à défendre ainsi ses parts de marché.

Un mastodonte est en effet descendu dans l'arène l'année dernière: European Payments Initiative (EPI), un consortium rassemblant de grandes banques européennes, propose un produit identique, baptisé Wero.

Accessible simplement via les applications bancaires et soutenu par des campagnes publicitaires, ce service est une menace pour Lydia, de même que l'essor en France de banques en ligne comme BoursoBank ou Revolut.

Fondée en 2011, Lydia avait accédé au statut de licorne en 2021, avec une valorisation à plus d'un milliard de dollars.