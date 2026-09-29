Education en France : près de 3 enseignants sur 4 pas satisfaits de leur salaire

Ce chiffre est avancée par l'OCDE dans son dernier rapport transnational sur l'éducation, qui insiste par ailleurs sur les pénuries d'enseignants qui touchent la plupart des systèmes éducatifs.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Une grande majorité des enseignants français ont un problème avec leur salaire. Tel est l'un des enseignements du rapport annuel de l'OCDE, qui pointe également les tensions structurelles en matière de recrutement observables à travers les pays. Moins bien rémunérés en moyenne que leurs homologues des pays de l'OCDE, les enseignants français sont ainsi également moins nombreux à se déclarer satisfaits de leurs salaires, selon l'étude "Regards sur l'éducation" publié mardi 29 septembre.

En France, seuls 27% des professeurs du premier cycle du secondaire (collège) se disent satisfaits de leur rémunération, contre 39% en moyenne dans les pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). En France, les rémunérations demeurent inférieures à la moyenne de l'OCDE, en particulier en milieu de carrière.

En 2025, un enseignant de collège titulaire du Capes et comptant quinze ans d'ancienneté gagnait ainsi 18 % de moins que la moyenne observée dans l'organisation, contre 16 % en 2022. À l'inverse, l'écart est plus limité en début de carrière (-2 %) et en fin de carrière (-4 %).

La France dépense pourtant plus que la moyenne

"Il y a eu une légère progression en début de carrière, grâce à la prime d'attractivité (instaurée en 2021, ndlr). Le salaire a progressé de 7 % en prix constant entre 2015 et 2025, alors que celui des enseignants en milieu de carrière n'a pas bougé sur la période", a souligné lors d'un point presse Éric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE. "Il y a une forme de rattrapage pour ceux qui iront au bout des échelons, mais cela ne représente pas l'ensemble des enseignants", a ajouté l'expert.

Ce constat intervient alors que la France consacre, pour l'éducation, 5% de ressources de plus que la moyenne des pays de l'organisation. "Mais elle est très déséquilibrée", note toutefois M. Charbonnier.

La dépense par élève dans l'enseignement élémentaire est inférieure de 10 % à la moyenne de l'OCDE, tandis qu'elle lui est supérieure de 28 % au lycée. "Si l'on utilise le déclin démographique pour réduire les budgets de l'éducation, on risque de renforcer cette situation où la France dépense déjà relativement peu dans les premiers niveaux d'enseignement", avertit M. Charbonnier.

Alors que la baisse du nombre d'élèves est déjà très marquée dans les écoles maternelles et élémentaires et devrait toucher davantage les collèges dans les prochaines années, ce recul démographique ne s'est jusqu'ici pas accompagné d'une diminution du nombre d'enseignants, en France et ailleurs dans l'OCDE.

Le nombre d'enseignants rapporté au nombre d'élèves a augmenté depuis 2015 dans tous les pays de l'organisation, exceptés la Lituanie, la Lettonie et le Royaume-Uni. "Ça veut dire aujourd'hui qu'il va y avoir forcément une réflexion sur le financement des systèmes éducatif dans les prochaines années", souligne M. Charbonnier.