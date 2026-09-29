Accusations d'antisémitisme: Bardella dénonce "une guerre totale" contre le RN et attaque Mediapart

Le président du RN Jordan Bardella le 19 septembre 2026 à Breteuil, dans l'Oise ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Jordan Bardella a dénoncé mardi "une guerre totale" contre le Rassemblement national après la publication d'un article de Mediapart l'accusant d'avoir tenu des propos antisémites en 2013, Marine Le Pen promettant de ne pas "se laisser faire".

Le président du parti, pressenti pour Matignon en cas de victoire à la présidentielle, a assuré lors d'une réunion avec ses parlementaires, voir "les prémices d'une guerre totale, de tentatives de déstabilisation de la campagne présidentielle qui vont, je vous l'annonce, nous cibler un à un".

"L'objectif c'est de tuer ma carrière politique", a-t-il estimé.

Mediapart "est un journal d'extrême gauche composé de fanatiques qui useront de tous les moyens, y compris les plus déloyaux, pour nous empêcher de gagner l'élection présidentielle", a attaqué Jordan Bardella.

"Soit Mediapart a mis en œuvre une opération de barbouzerie, soit une opération de barbouzerie s'est montée à l'extérieur et Mediapart lui-même s'est fait enfumer, aveuglé par la haine qu'il porte pour le Rassemblement National", a-t-il dit.

Il s'est dit convaincu que cette publication a été "préparée depuis plusieurs mois", probablement "dans le scénario où j'étais candidat à l'élection présidentielle". Cette hypothèse avait finalement été abandonnée début juillet, une décision de justice ayant permis à Marine Le Pen de candidater.

Jordan Bardella, qui a déjà dit avoir porté plainte en diffamation, a annoncé qu'il déposerait aussi "des plaintes pour faux et pour usage de faux" s'il y "a des éléments écrits".

Mediapart a publié lundi des messages antisémites datant de 2013 attribués à Jordan Bardella, qui les conteste, et issus de conversations privées que le média d'investigation dit avoir authentifiées.

"Les banques sont toutes détenues par des Juifs"; "Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur", aurait notamment écrit le futur président du RN selon Mediapart.

Au lendemain de cette publication, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont arrivés ensemble, sous les applaudissements nourris, à la réunion des parlementaires RN et de leurs alliés de l'Union des droites pour la République (UDR).

La candidate à l'élection présidentielle a elle aussi attaqué Mediapart et promis de démontrer "qui est derrière cette manipulation". "On ne va pas se laisser faire", a-t-elle dit.

"Jordan l'a dit, nous avons, lui et moi, enfilé nos costards en Kevlar, parce que là, c'est du lourd qui tombe", a-t-elle lancé.

Elle a ensuite conseillé à Mediapart de revêtir également leur "costard en Kevlar parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent".

Marine Le Pen a aussi exprimé sa "confiance absolue" en Jordan Bardella.

"Sachez qu'on va en prendre plein la poire, que le système va tout faire et nos adversaires feront absolument tout, y compris les trucs les plus dégueulasses qui soient, pour pouvoir tenter d'entraver cette dynamique", a ajouté celle qui est donnée en tête des sondages d'intentions de vote.