La fintech française Defacto augmente ses capacités de crédit pour la défense

La fintech française Defacto a annoncé jeudi qu’elle porterait à 1,8 milliard d’euros, à partir de l’été 2025, sa capacité de financement pour la trésorerie des entreprises du secteur de la défense.

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Cette société créée en 2021 adresse cette annonce spécifiquement aux petites entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD), un tissu de 4.500 sociétés dont 800 identifiées comme stratégiques ou critiques.

"Accompagner les PME (...) leur permettra (...) de retrouver des capacités d’investissement et de renforcer la résilience du tissu industriel français", estime Defacto dans un communiqué.

Cette annonce est faite en marge d’une rencontre jeudi au ministère de l’Economie entre des investisseurs et des entreprises de défense, pour réfléchir aux meilleures façons pour les premiers de financer les seconds, sur fond de menace russe et de rapprochement entre Washington et Moscou.

"Alors que nous devons collectivement faire face au défi d’accroissement des capacités de production industrielles européennes, il était naturel de répondre présent à l’appel des autorités publiques", a commenté le cofondateur et président de Defacto Jordane Giuly, cité dans le communiqué.

"L'accroissement de nos capacités de financement à 1,8 milliards d’euros à compter de cet été est un effort important de Defacto pour illustrer notre mobilisation", a-t-il continué.

Defacto a pour vocation à répondre aux besoins en fonds de roulement des entreprises, pour financer par exemple l’achat de stock ou des avances de paiement. La société dit avoir financé depuis sa création plus de 12.000 PME dans tous les secteurs, pour plus de 800 millions d’euros.