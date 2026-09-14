La Finlande rejoint la dissuasion nucléaire avancée au côté de la France

La Finlande a décidé de rejoindre la "dissuasion nucléaire avancée" au côté de la France, initiative lancée en mars dernier par Emmanuel Macron, ce qui porte à dix (France comprise) le nombre de pays en faisant désormais partie, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué conjoint.

"Aujourd'hui, la Finlande a décidé à son tour de rejoindre la dissuasion avancée. Cette décision, en conformité avec les obligations internationales respectives des deux pays, constitue une étape importante pour la sécurité européenne et pour la coopération bilatérale", peut-on lire.

"Un groupe de pilotage nucléaire sera établi dans les prochains mois pour commencer la mise en œuvre de cette coopération. Les deux pays réaffirment leur ambition pour une Europe plus forte, plus sûre et mieux défendue", est-il précisé.

La "dissuasion avancée" proposée par la France, qui affirme de longue date que ses "intérêts vitaux" ont une dimension européenne, offre notamment aux pays intégrant le projet la possibilité de participer à des exercices conjoints.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)