La finale de la Coupe du monde ressemblera au Super Bowl

La finale de la Coupe du monde ressemblera au Super Bowl

Le vestiaire des Bleus devra être insonorisé. Tic tac, tic tac. Le Mondial 2026 débarque dans moins d’un mois, et les annonces pleuvent. Après les pauses fraîcheurs et l’intronisation de nouvelles règles, la FIFA a annoncé le déroulé de la finale de la Coupe du monde, qui se tiendra le 19 juillet prochain.

Madonna, Shakira et BTS en featuring

Gianni Infantino n’a pas dévoilé les noms des participants, mais la setlist du spectacle de la mi-temps est connue. Et la mi-temps du Mondial ressemblera à un SuperBowl. Chris Martin, de Coldplay, sera chargé de réaliser le show. Madonna, Shakira et BTS chanteront au stade de New York .…

UL pour SOFOOT.com