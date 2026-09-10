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La fille du leader nord-coréen Kim Jong Un aurait un frère ou une soeur plus jeune, selon le renseignement sud-coréen
information fournie par AFP 10/09/2026 à 10:24
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La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sur un écran de télévision à Séoul, le 9 septembre 2023 ( AFP / Anthony WALLACE )

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sur un écran de télévision à Séoul, le 9 septembre 2023 ( AFP / Anthony WALLACE )

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait un frère ou une soeur plus jeune, a indiqué le renseignement sud-coréen qui suit de près la famille de la dynastie qui dirige le pays communiste depuis sa création en 1948.

"Le service national du renseignement estime actuellement que Kim Ju Ae est traitée en héritière et comprend qu'elle a un frère ou une soeur plus jeune", a indiqué l'agence dans un communiqué, citant le nom de la fille dont l'existence avait été révélée en 2022 et que Kim Jong Un met de plus en plus régulièrement en scène à ses côtés.

Ces services de renseignements sud-coréens avaient précédemment estimé que Kim Jong Un avait vraisemblablement trois enfants, mais l'ordre de leurs naissances restait incertain.

La famille Kim dirige la Corée du Nord d'une main de fer depuis des décennies. Un culte de la personnalité autour de sa "lignée du mont Paektu" imprègne la vie quotidienne dans ce pays isolé sur la scène diplomatique.

Le NIS a ajouté qu'il continuait de chercher à établir si Kim Ju Ae avait un frère aîné, mais estimait que, "même s'il existe, il n'est pas en position de devenir le successeur".

Depuis 2022, Kim Ju Ae est apparue aux côtés du dirigeant nord-coréen lors de plusieurs événements politiques majeurs, notamment à l'occasion d'une visite très médiatisée à Pékin.

Les médias d'Etat nord-coréens l'ont également qualifiée d'"enfant bien-aimée" et de "grande personne appelée à guider" (hyangdo en coréen), une expression généralement réservée aux plus hauts dirigeants et à leurs successeurs.

La succession à la tête de la Corée du Nord reste entourée du plus grand secret. Kim Jong Un avait lui-même succédé en 2011 à son père Kim Jong Il, perpétuant la dynastie fondée par son grand-père Kim Il Sung.

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