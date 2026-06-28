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La FIFA sort du silence après les accusations de viol contre Ryan Mendes
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 18:29

La FIFA sort du silence après les accusations de viol contre Ryan Mendes

La FIFA sort du silence après les accusations de viol contre Ryan Mendes

La FIFA réagit. Alors que le media brésilien Globo a révélé ces derniers jours que le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes, était visé par une plainte pour viol en pleine Coupe du monde, l’instance dirigeante est sortie de son silence . Pour rappel, les faits se seraient déroulés en Nounelle-Zélande, lors de la tournée des Requins Bleus en Océanie. La FIFA a ainsi affirmé être « en contact avec les autorités néo-zélandaises » , lesquelles ont ouvert une enquête le 10 avril dernier.

La FIFA informée dès le 10 mai ?

« La FIFA prend toute allégation de mauvaise conduite extrêmement au sérieux et dispose d’une procédure claire à l’intention de toute personne du monde du football souhaitant signaler un incident , peut-on lire dans un communiqué transmis à Globo . Les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les allégations qu’elles ont pu ou non recevoir, ni s’il y a ou non des enquêtes en cours sur les cas allégués. Toute information qu’elles souhaitent partager sera communiquée à leur discrétion. Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires pour le moment. »

TB pour SOFOOT.com

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