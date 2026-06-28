La FIFA sort du silence après les accusations de viol contre Ryan Mendes

La FIFA réagit. Alors que le media brésilien Globo a révélé ces derniers jours que le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes, était visé par une plainte pour viol en pleine Coupe du monde, l’instance dirigeante est sortie de son silence . Pour rappel, les faits se seraient déroulés en Nounelle-Zélande, lors de la tournée des Requins Bleus en Océanie. La FIFA a ainsi affirmé être « en contact avec les autorités néo-zélandaises » , lesquelles ont ouvert une enquête le 10 avril dernier.

La FIFA informée dès le 10 mai ?

« La FIFA prend toute allégation de mauvaise conduite extrêmement au sérieux et dispose d’une procédure claire à l’intention de toute personne du monde du football souhaitant signaler un incident , peut-on lire dans un communiqué transmis à Globo . Les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les allégations qu’elles ont pu ou non recevoir, ni s’il y a ou non des enquêtes en cours sur les cas allégués. Toute information qu’elles souhaitent partager sera communiquée à leur discrétion. Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires pour le moment. » …

TB pour SOFOOT.com