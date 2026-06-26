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La FIFA récompense un journaliste allemand pour sa longévité
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 10:47

La FIFA récompense un journaliste allemand pour sa longévité

La FIFA récompense un journaliste allemand pour sa longévité

Il était présent pour la deuxième Coupe du monde de Pelé au Chili en 1962, et il sera là pour la potentielle seconde de Mbappé ou Messi, ou la peu probable première des Pays-Bas… Bref, Hartmut Scherzer est un journaliste allemand qui assiste actuellement à sa 17 e Coupe du monde aux États-Unis. Un record.

Une mini Coupe du monde en guise de récompense

Pour rendre hommage à son incroyable longévité, la FIFA a remis à cet homme de 88 ans un mini trophée de la Coupe du monde avant la rencontre face à l’Équateur . Même s’il répète depuis 2018 et le Mondial en Russie qu’il va arrêter, « la passion pour le football » le pousse à continuer son métier, explique-t-il après une conférence de presse de Julian Nagelsmann.…

EM pour SOFOOT.com

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