CR7 claque son 100e but en Saudi Pro League
Sur un petit nuage. Cristiano Ronaldo a inscrit son 100 e but en Saudi Pro League jeudi . Trouvé par un centre de Sadio Mané à la 75 e minute, l’international portugais a trompé le portier adverse d’une frappe en première intention pour permettre aux siens de faire le break contre Al Shabab, qu’Al Nassr finira par battre 2-4, notamment grâce à un triplé de son compatriote João Félix.
JQSKJQSJQ QUI D'AUTRE POUR LIBÉRER AL NASSR ? ÇA NE POUVAIT ÊTRE QUE LUI, CRISTIANO RONALDOOOOOOO POUR SON 971E BUT ! 🇵🇹 1-3 POUR AL NASSR ! https://t.co/OCGrqAmV3C pic.twitter.com/TLAd6LXnDy…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer