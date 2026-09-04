La FIFA accuse l'UEFA de mener une « campagne de dénigrement »

Entre la FIFA et l’UEFA, c’est vraiment la fin des amourettes. Désormais, on s’écharpe par documents judiciaires interposés. Dans des réponses déposées aux États-Unis, l’instance mondiale accuse carrément sa cousine européenne de mener une « campagne de dénigrement » contre Gianni Infantino et ses équipes. Ambiance.

Le projet mort-né qui met le feu aux poudres

À l’origine de ce nouveau round : FIFA Forward Enterprise, oui, encore. Pour rappel, il s’agit du projet imaginé par Infantino pour faire entrer des investisseurs privés dans le capital de certains actifs liés à la Coupe du monde. Dévoilée en juillet, l’idée avait rapidement déclenché une levée de boucliers , avec, donc, l’UEFA en première ligne. Face à la fronde, la FIFA avait finalement rangé le projet au placard. Mais pas suffisamment vite pour calmer tout le monde.…

AC pour SOFOOT.com