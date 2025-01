La FFF condamne à son tour les incidents lors de Châteauroux-Nîmes

Intolérable.

Le stade Gaston-Petit a été le théâtre de tristes incidents ce vendredi soir, où des supporters nîmois ayant fait le déplacement pour voir leur équipe défier Châteauroux ont été violemment agressés . Dès la fin de la rencontre, conclue sur une victoire des locaux 3-2, le maire de la ville et ancien Ministre des Sports Gil Avérous a apporté son soutien aux victimes sur X, alors que le club castelroussin a indiqué qu’il allait porter auprès du procureur de la République et signalé que ces actes ont été commis par « une trentaine d’individus extérieurs à la rencontre et à la ville de Châteauroux, cagoulés et munis de barres de fer. » …

AL pour SOFOOT.com