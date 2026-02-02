 Aller au contenu principal
La fermeture partielle du gouvernement américain retardera le rapport sur l'emploi de janvier, selon le BLS
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a indiqué lundi que le rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, ne sera pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral.

"La publication sera reprogrammée dès la reprise du financement du gouvernement", a déclaré Emily Liddel, commissaire associée au BLS.

