La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?
Un cadeau tombé du ciel.
Alors que la phase de poules du championnat de clôture vient de s’achever en Argentine, la fédération a annoncé décerner pour la toute première fois un nouveau titre basé sur le nombre de points cumulés lors des championnats d’ouverture (disputé en début d’année) et de clôture. Une tabla annual d’habitude utilisée uniquement pour décerner les billets pour les compétitions continentales (Libertadores, Sudamericana). Et comme par hasard, le grand vainqueur se nomme… Rosario Central, où l’enfant prodige Ángel Di María est revenu faire des merveilles depuis cet été .…
