La Fed surveille le secteur du crédit privé à la recherche de signes de difficultés, selon M. Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Powell aux paragraphes 2-3 et 5) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lundi que la banque centrale américaine surveillait l'évolution du secteur du crédit privé pour y déceler des signes de difficultés, mais qu'elle ne pensait pas que les problèmes qui s'y posent pourraient entraîner l'effondrement du système financier dans son ensemble. "Je suis réticent à dire quoi que ce soit qui suggère que nous méprisons le risque", a déclaré M. Powell lors d'un événement à l'université de Harvard . "Nous recherchons des liens avec le système bancaire et des éléments qui pourraient entraîner une contagion. Nous n'en voyons pas pour l'instant", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne certains des problèmes auxquels est confronté le secteur bancaire opaque, "il y aura des gens qui perdront de l'argent et d'autres choses de ce genre, mais cela ne semble pas avoir les caractéristiques d'un événement systémique plus large", a déclaré M. Powell. Il a noté qu'en ce qui concerne le crédit privé, "il s'agit d'une partie relativement petite d'une masse d'actifs très importante, nous la surveillons de très près" et les régulateurs sont sur le coup. "Nous recevons également des informations de la part des personnes qui dirigent ces organisations et de toutes les banques", a déclaré M. Powell, ajoutant que les régulateurs "sont bien conscients de ce à quoi les banques sont exposées".