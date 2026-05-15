La Fed nomme Powell président par intérim jusqu'à la prestation de serment de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Conseil de la Réserve fédérale a annoncé vendredi avoir nommé Jerome Powell président par intérim jusqu'à ce que Kevin Warsh prenne ses fonctions de nouveau directeur de la banque centrale américaine.
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