La Fed nomme Powell président par intérim jusqu'à la prestation de serment de Warsh

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Le Conseil de la Réserve fédérale a annoncé vendredi avoir nommé Jerome Powell président par intérim jusqu'à ce que Kevin Warsh prenne ses fonctions de nouveau directeur de la banque centrale américaine.