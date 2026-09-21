La Fed et la BoE renforcent la surveillance des expositions des banques vis-à-vis des sociétés de trading

PHOTO D'ARCHIVES : Le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington

Les banques centrales américaine et britannique ont interrogé les banques mondiales sur leur exposition aux grandes sociétés de trading après que les turbulences au sein d'un fonds spéculatif ont entraîné d'importantes pertes pour la société de trading pour compte propre Jane Street en juillet, a rapporté lundi le Financial Times.

Le fonds Situational Awareness, spécialisé dans l'IA et géré par Leopold Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI, a été contraint de céder la majeure partie de son portefeuille d'actions cotées à Citadel Securities après une forte vague de ventes de titres liés à l'IA et aux semi-conducteurs en juillet.

Jane Street a perdu environ 15 milliards de dollars ce mois-là, notamment via son investissement dans ce fonds spéculatif et d'autres participations technologiques.

Les banques centrales cherchent à obtenir des informations sur l'appétit pour le risque de ces sociétés de trading, sur l'évolution de l'exposition des banques à leur égard tout au long de la journée de transactions, ainsi que sur le fonctionnement des contrôles des risques, indique l'article du Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. La Banque d'Angleterre n'a pas souhaité faire de commentaire. Jane Street et la Réserve fédérale américaine n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Le mois dernier, la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a adressé des citations à comparaître aux banques de Wall Street, dont Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup et Bank of America.

Elle examinait les activités de trading de Situational Awareness et son recours à l'effet de levier à la suite de sa quasi-faillite, notamment les transactions ayant déclenché des appels de marge et les communications du fonds avec ses prêteurs.