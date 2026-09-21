La Fed et la BoE enquêtent sur l'exposition des banques aux sociétés de trading après la perte subie par Jane Street, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction de la Réserve fédérale américaine au paragraphe 5)

Les banques centrales américaine et britannique ont interrogé les banques mondiales sur leurs expositions vis-à-vis des grandes sociétés de trading après que les turbulences au sein d’un fonds spéculatif ont entraîné d’importantes pertes pour la société de trading pour compte propre Jane Street en juillet, a rapporté lundi le Financial Times.

Le fonds Situational Awareness, spécialisé dans l’IA et géré par Leopold Aschenbrenner, ancien chercheur d’ OpenAI, a été contraint de céder la majeure partie de son portefeuille d’actions cotées à Citadel Securities après une forte correction des titres liés à l’IA et aux semi-conducteurs en juillet.

Jane Street a perdu environ 15 milliards de dollars ce mois-là, notamment en raison de son investissement dans ce fonds spéculatif et d’autres participations dans le secteur technologique.

Les banques centrales cherchent à obtenir des informations sur l’appétit pour le risque de ces sociétés de trading, sur l’évolution de l’exposition des banques à leur égard tout au long de la journée de transactions, ainsi que sur le fonctionnement des contrôles des risques, selon l’article du Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. La Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine ont refusé de commenter. Jane Street n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a adressé des citations à comparaître à aux banques de Wall Street, dont Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup et Bank of America.

Elle examinait les activités de trading de Situational Awareness et son recours à l'effet de levier à la suite de sa quasi-faillite, notamment les transactions ayant déclenché des appels de marge et les communications du fonds avec ses prêteurs.