La Fed est en passe de réduire ses taux d'intérêt, les inquiétudes concernant l'emploi éclipsant les craintes d'inflation

Les inquiétudes concernant le ralentissement du marché de l'emploi permettront à la Réserve fédérale de reprendre ses réductions de taux d'intérêt la semaine prochaine, bien que la banque centrale américaine soit susceptible d'agir avec prudence en raison de nouveaux signes indiquant que les droits de douane poussent les prix à la hausse. C'est le pari qu'ont fait les marchés financiers jeudi après que les rapports gouvernementaux ont montré que les demandes d'allocations chômage ont bondi la semaine dernière et que l'inflation à la consommation a augmenté plus que prévu en août, avec des augmentations particulièrement importantes dans les prix des biens tels que les meubles et les voitures qui sont fortement touchés par les droits d'importation. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 % le mois dernier en glissement annuel, ce qui correspond à la hausse enregistrée au cours de la même période en juillet. La Fed vise un taux d'inflation de 2 % selon une mesure différente, bien qu'apparentée. "L'inflation reste plus élevée que prévu, mais la Fed se concentre sur l'emploi", a écrit James Knightley, économiste international en chef chez ING, dans une note, ajoutant que l'augmentation hebdomadaire des demandes d'allocations de chômage était la plus importante depuis près de quatre ans. "À première vue, cela indique une accélération du rythme des licenciements dans un environnement où l'embauche est déjà faible et cela réaffirmera les attentes d'une réduction des taux de la Fed de 25 points de base la semaine prochaine." Les prix des contrats à terme sur les taux reflètent les attentes de réductions de taux d'un quart de point de pourcentage à chacune des trois dernières réunions de politique monétaire de la Fed cette année, en commençant par une réduction du taux directeur de la Fed dans la fourchette de 4,00 %-4,25 % lors de la réunion des 16 et 17 septembre. Les paris ont également augmenté sur la perspective d'une quatrième baisse consécutive des taux de la Fed en janvier, les probabilités approchant les 50 %, contre moins de 40 % avant les données de jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avant les dernières données s'attendaient pour la plupart à ce que la Fed réduise ses taux deux fois d'ici la fin de l'année 2025. Le président Donald Trump a appelé à des réductions de taux beaucoup plus importantes.