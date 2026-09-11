La Fed devrait relever ses taux la semaine prochaine après la publication du rapport sur l'inflation

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(Version révisée avec les commentaires des analystes et le contexte de la politique de la Fed)

* Les contrats à terme sur taux d'intérêt évaluent à environ 85 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point lors de la réunion des 15 et 16 septembre

* L'IPC sous-jacent a progressé de 0,3 % en août, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur 0,2 %

* La Fed a maintenu son taux directeur inchangé tout au long de l'année

par Ann Saphir

Ces chiffres d’inflation plus élevés que prévu ne rassureront guère la majorité des responsables de la banque centrale américaine, qui comptaient sur un apaisement spontané des pressions sur les prix, et ouvrent la voie à une hausse des taux d’intérêt la semaine prochaine.

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis , qui exclut l'énergie et les produits alimentaires et constitue un indicateur clé de l'inflation sous-jacente, a progressé de 0,3 % le mois dernier par rapport au mois précédent, selon le Bureau des statistiques du travail, dépassant ainsi les 0,2 % anticipés par les économistes. Par rapport à l'année précédente, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,4 %, tandis que l'inflation globale s'est établie à 3,4 %.

Conjuguées à un indice des prix à la production du mois d’août plus élevé que prévu, publié jeudi, et à des cours du pétrole qui ont grimpé au-delà des 100 dollars le baril dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient, ces dernières données suggèrent que l’inflation, telle que mesurée par l’indicateur de référence de la Fed – qui se situe au-dessus de l’objectif de 2 % depuis cinq ans et demi –, évolue à nouveau dans la mauvaise direction.

« La nouvelle flambée des prix du pétrole, de l’essence et du diesel renforce les craintes que la hausse des prix de l’énergie ne se répercute sur d’autres biens et services ainsi que sur les anticipations d’inflation », a écrit Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide. « Dans ce contexte, nous nous attendons désormais à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine. »

La Fed a maintenu son taux directeur dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % tout au long de l’année. Le mois dernier, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que la banque centrale pourrait devoir intervenir s’il ne pouvait pas être certain que l’inflation sous-jacente se dirigeait vers 2 % « de manière claire et à un rythme suffisant ».

Vendredi, les économistes ont estimé que les données du mois d’août ne semblaient pas répondre à ce critère et qu’elles risquaient également d’attiser les inquiétudes parmi les collègues de M. Warsh, qui avaient exprimé l’espoir que le ralentissement de l’inflation observé en juin et juillet marque le début d’une tendance bienvenue.

« Le chiffre net de 0,3 % affiché aujourd’hui pour l’IPC sous-jacent, combiné à la forte hausse des prix de l’énergie et aux tensions persistantes avec l’Iran, rend pratiquement inévitable une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine », a écrit Seema Shah, stratégiste en chef mondiale chez Principal Asset Management. « Après cinq ans d’inflation supérieure à l’objectif, les décideurs politiques devraient conclure qu’il faudra plus d’une hausse pour rétablir la stabilité des prix. »

Les opérateurs sur les contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme évaluent désormais à environ 85 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 70 % avant la publication du rapport, un fait qui, en soi, devrait renforcer les arguments au sein de la Fed en faveur d’une hausse des taux afin d’éviter de surprendre le marché. Cela vaut même si la hausse de l’IPC sous-jacent en août est due, au moins en partie, à une seule catégorie, celle des services de téléphonie mobile, qui a bondi de 5,9 %.

« Il est certain que l’indice sous-jacent aurait été bien plus modeste sans cette hausse exceptionnelle », a écrit Omair Sharif, d’Inflation Insights. « Cela dit, je ne suis pas sûr que la Fed puisse se permettre ce jeu en ce moment, alors que les probabilités d’une hausse avoisinent les 90 %. »