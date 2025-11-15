La Fed de New York a rencontré les banques au sujet d'un mécanisme de prêt clé, selon le FT

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a rencontré les banques de Wall Street cette semaine pour discuter d'une facilité de prêt à court terme essentielle, a rapporté le Financial Times vendredi, dans un contexte de signes de resserrement de la liquidité du marché.

"Le président Williams a réuni les principales contreparties commerciales de la Fed de New York (primary dealers) pour poursuivre l'engagement sur l'objectif de la facilité de mise en pension permanente en tant qu'outil de mise en œuvre de la politique monétaire et pour solliciter un retour d'information qui garantisse qu'elle reste efficace pour le contrôle des taux", a déclaré un porte-parole de la Fed de New York au journal.

La Fed de New York n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La réunion a eu lieu en marge de la conférence annuelle de la Fed sur le marché du Trésor, mercredi, a indiqué le FT.

Roberto Perli, le responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire, a déclaré mercredi que les entreprises ayant besoin d'utiliser le mécanisme permanent de prise en pension de la banque centrale devraient le faire en cas de besoin, ajoutant qu'une utilisation à grande échelle ne poserait pas de problème.

Avant la réunion de la Fed en octobre, la hausse des taux du marché monétaire, la dérive à la hausse du taux des fonds fédéraux et l'utilisation du SRF sont autant de signes d'un resserrement de la liquidité du marché.

Le SRF permet aux entreprises financières éligibles de transformer rapidement des obligations en liquidités et sert d'amortisseur aux besoins de liquidités du marché. Adopté en 2021, cet outil n'avait pratiquement pas été utilisé jusqu'à récemment.

Si son utilisation à la fin du mois d'octobre a été notable, elle a été moins importante que ce à quoi certains s'attendaient, et certains responsables de la Fed ont déclaré qu'ils étaient perplexes quant au fait qu'un plus grand nombre d'entreprises n'aient pas eu recours au SRF mais aient plutôt emprunté sur les marchés à des taux plus élevés que ceux offerts par la Fed.