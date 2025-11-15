La Fed de New York a convoqué une réunion avec les banques au sujet d'un mécanisme de prêt clé, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de laRéserve fédérale de New York, John Williams, a tenu une réunion avec les banques de Wall Street cette semaine pour discuter d'un mécanisme clé de prêt à court terme, a rapporté le Financial Times vendredi, citant trois personnes familières avec le sujet.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer