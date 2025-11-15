 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed de New York a convoqué une réunion avec les banques au sujet d'un mécanisme de prêt clé, selon le FT
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de laRéserve fédérale de New York, John Williams, a tenu une réunion avec les banques de Wall Street cette semaine pour discuter d'un mécanisme clé de prêt à court terme, a rapporté le Financial Times vendredi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une statue représentant le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein près du Capitole, à Washington, le 2 octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
    information fournie par AFP 15.11.2025 02:31 

    Donald Trump a contre-attaqué vendredi en réclamant une enquête fédérale sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates dont Bill Clinton, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel mort en prison font l'objet de nouvelles ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Les plaidoiries finales du procès concurrence de Google ad tech repoussées
    information fournie par Reuters 14.11.2025 23:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'ultime plaidoyer de Google (Alphabet's GOOGL.O ) pour éviter un démantèlement de son ... Lire la suite

  • La Croatie s'est qualifiée pour le Mondial-2026 en battant les Iles Féroé (3-1) à Rijeka le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )
    Mondial-2026: la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    La Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur les Iles Féroé (3-1), vendredi à Rijeka, devenant la troisième équipe européenne à s'assurer d'un billet pour le Mondial nord-américain. Les Croates, premiers du groupe L avec six points ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank