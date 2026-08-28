La FDA autorise la commercialisation des nouvelles cigarettes électroniques et des capsules aromatisées de Juul

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé vendredi la commercialisation de trois nouveaux produits de cigarette électronique « JUUL2 », dernière étape en date d'une série d'autorisations accordées à des produits à base de nicotine qui, selon l'agence, pourraient constituer une alternative moins risquée aux cigarettes traditionnelles.

Voici quelques détails:

* La FDA a autorisé Juul Labs à commercialiser une cartouche aromatisée au tabac, une cartouche aromatisée au menthol et le dispositif JUUL2 dans le cadre de la procédure de demande préalable à la mise sur le marché des produits du tabac (PMTA) de l’agence.

* L’agence a indiqué que son examen avait révélé qu’une proportion importante de fumeurs adultes était passée entièrement des cigarettes combustibles aux produits autorisés, la cartouche mentholée affichant des taux de substitution plus élevés que la cartouche au tabac.

* “L’avantage supplémentaire pour les adultes qui fument des cigarettes est suffisant pour l’emporter sur les risques liés au produit aromatisé au menthol, y compris son attrait pour les jeunes”, a déclaré la FDA.

* L’année dernière, la FDA avait autorisé le dispositif de cigarette électronique Juul ainsi que ses dosettes de recharge aromatisées au tabac et au menthol, après des années de surveillance réglementaire accrue.

* Juul, qui occupait autrefois une position dominante sur le marché américain du vapotage, a vu sa situation se détériorer lorsque ses produits aromatisés ont fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de leur popularité auprès des adolescents, ce qui a conduit à une interdiction fédérale de commercialisation en 2022. L’entreprise a par la suite évité la faillite après que l’interdiction a été suspendue puis annulée en 2024.

* Avec cette dernière décision, le nombre de produits de cigarette électronique autorisés par la FDA s’élève désormais à 48, a indiqué l’agence.

* La semaine dernière, la FDA a autorisé d’autres produits nicotiniques sans fumée, notamment les sachets de nicotine ZYN Ultra de Philip Morris .