La FDA américaine clôt son enquête sur un parasite présent dans la laitue et établit un lien entre l'épidémie et une installation mexicaine

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La FDA américaine a déclaré vendredi avoir clos son enquête sur une épidémie parasitaire survenue cet été, établissant un lien entre les cas de maladie et de la laitue iceberg émincée, faisant l'objet d'un rappel, provenant de Taylor Farms de Mexico.

Bien que les enquêteurs n’aient pas pu déterminer avec certitude comment la contamination s’était produite, des tests ont confirmé la présence du parasite Cyclospora dans l’environnement où la laitue était cultivée et transformée, a précisé l’autorité de régulation.

Au cours de l’enquête, les enquêteurs ont détecté le parasite dans l’usine de transformation de Taylor Farms de Mexico ainsi que dans une exploitation de culture de laitue au Mexique.

Deux échantillons prélevés lors d’inspections au Mexique se sont révélés positifs à la cyclospora, a précisé l’autorité de régulation.

L’un provenait d’un bassin contenant les eaux usées en sortie de l’usine de transformation de Taylor Farms de Mexico, tandis que l’autre provenait d’un fossé de drainage situé chez un producteur de laitue iceberg identifié dans le cadre de l’enquête de traçabilité menée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Taylor Farms de Mexico n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les rapports sur les cas de maladie et le suivi de la chaîne d’approvisionnement ont fortement corroboré le lien entre la laitue faisant l’objet du rappel et l’épidémie touchant plusieurs États, qui a provoqué des troubles intestinaux, a déclaré la FDA.

Les analyses génétiques des deux échantillons positifs sont terminées, et l’autorité de régulation continue d’analyser la concordance entre ces résultats et ceux des analyses en cours sur les échantillons prélevés chez les patients.

La FDA a également annoncé un plan en dix points visant à prévenir des épidémies similaires avant la saison de culture de 2027.

Ces mesures comprennent un renforcement de la surveillance des produits agricoles historiquement associés au parasite, une sensibilisation accrue des producteurs et la publication d’un rapport d’enquête sur l’épidémie assorti de recommandations de prévention.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré l’épidémie terminée le 11 septembre.

Au 14 septembre, le CDC avait reçu des signalements de 19.883 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire et de deux décès.