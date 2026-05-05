La famille de la prix Nobel de la paix iranienne, Narges Mohammadi, craint pour sa santé

par Melory Ghazi, Lauren Bacquie et Noemie Olive

PARIS, 5 mai - - La famille de la prix Nobel de la paix iranienne, Narges Mohammadi, a partagé mardi son inquiétude après que la militante, emprisonnée en Iran, a été hospitalisée pour des problèmes médicaux graves et devant le refus de Téhéran de la transférer.

Narges Mohammadi, 54 ans, lauréate du prix Nobel de la paix en 2023 alors qu'elle était emprisonnée pour avoir milité en faveur des droits des femmes en Iran et contre la peine de mort, a été victime d'une crise cardiaque la semaine dernière.

"Nous avons très peur car les maladies dont souffre Narges, comme l'hypertension artérielle ou une embolie pulmonaire, pourraient mener à sa mort", a déclaré à Reuters son mari, Taghi Rahmani qui vit à Paris.

"Nous maintenons le contact avec la famille, à travers des connaissances que nous avons, et par son avocat, et c'est très difficile en ce moment. Internet est coupé, nous recevons des informations par téléphone et divers autres moyens", a-t-il ajouté.

La famille de Narges Mohammadi souhaite qu'elle soit transférée de Zanjan, ville au nord-ouest de Téhéran où la militante purgeait sa peine jusqu'à son hospitalisation, vers la capitale, où elle devrait recevoir de meilleurs soins médicaux.

Taghi Rahmani s'est entretenu avec sa femme mardi dans la matinée, a-t-il ajouté, précisant que les autorités iraniennes avaient accepté de la laisser hospitalisée pendant une semaine.

"Même si son état s'améliore un peu, si elle est renvoyée en prison, son état empirera de nouveau et nous redoutons cela."

Taghi Rahmani estime que le conflit qui fait rage depuis le 28 février entre l'Iran d'un côté et les Etats-Unis et Israël de l'autre, joue en défaveur de la prix Nobel de la paix.

Le régime iranien craint qu'avec un retour de Narges Mohammadi à la prison principale d'Evin à Téhéran, la détenue ne reprenne son activisme, selon son mari.

"Narges est une militante qui, peu importe où elle se trouve, devient active et, pour le système répressif, cette activité est vue comme une menace."

(Melory Ghazi, Lauren Bacquie et Noémie Olive, version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)