La durabilité en entreprise progresse toujours "malgré les vents contraires", selon une étude

( AFP / BERTRAND GUAY )

Les grandes entreprises mondiales ont continué cette année à progresser en matière de perception et de prise en compte de la durabilité, malgré l'incrédulité grandissante des consommateurs, selon le troisième rapport du Capgemini Research Institute publié lundi.

Ainsi, 72% des cadres dirigeants interrogés déclarent que le recyclage est un aspect essentiel de la fabrication, contre 53% en 2022. Soixante-neuf pour cent des entreprises repensent les produits pour éliminer les combustibles fossiles (contre 47%), 75% ont un programme de gestion de l'eau (contre 55%), ou 73% forment leurs employés à la préservation de l'environnement, contre 52%.

La réglementation, par son côté contraignant, semble un moteur essentiel de ces progrès: c'est l'avis de 69% des cadres interrogés (contre 57% l'an dernier).

Cette année, 84% des répondants affirment que leur entreprise est en passe d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions de CO2, et 9% seulement considèrent être en retard.

Cependant, la taille des investissements dans le développement durable est en baisse, passant de 0,92% du chiffre d'affaires total l'an dernier à 0,82%.

Soixante-quatre pour cent d'entre eux attribuent cette baisse aux questions géopolitiques comme les tensions entre les États-Unis et la Chine, ou les guerres en Ukraine et au Proche-Orient.

Si trois quarts des entreprises reconnaissent que la nouvelle directive européenne exigeant des rapports sur le développement durable (CSRD) est une bonne chose, beaucoup de celles qui soumettront leur premier rapport en 2025 ne sont pas prêtes.

De leur côté, les consommateurs attendent que les entreprises jouent un rôle plus important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et malgré les initiatives prises, 52% pensent qu'elles font de l'écoblanchiment (33% en 2023), les plus jeunes étant de loin les plus sceptiques.

Parallèlement, 62% des cadres dirigeants redoutent que le public ne juge pas ces initiatives sincères, contre 11% en 2023.

"La meilleure façon de gagner la confiance des consommateurs et de gagner en crédibilité, est d’apporter des résultats tangibles et de préparer un avenir qui met la durabilité au cœur des préoccupations", estime Cyril Garcia, membre du comité de direction générale de Capgemini chargé de ces sujets.

L'enquête a été menée en juin et juillet auprès de 2.152 cadres dirigeants de 727 entreprises dans treize pays, d'un chiffre d'affaires supérieur au milliard de dollars, et de 6.500 consommateurs.