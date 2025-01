information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 22:51

La DNCG s’acharne-t-elle sur l’OL ?

Dans sa guerre avec Nasser al-Khelaïfi, John Textor laisse parfois penser que son club est victime d’une DNCG aux ordres de l’influent dirigeant qatari. Mais l’OL est-il vraiment particulièrement visé par le gendarme financier ?

Pour l’Olympique lyonnais, le match le plus important de la semaine n’a peut-être pas lieu samedi, au stade Francis-Le Blé de Brest, mais bien ce vendredi devant la commission d’appel de la FFF. L’OL monte à Paris pour présenter une nouvelle fois son dossier à la DNCG, et amener de nouveaux éléments au gendarme financier du foot français, qui avait sanctionné les Gones d’une interdiction de recrutement (excepté un prêt gratuit, dont devrait bénéficier Thiago Almada) et surtout d’une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Depuis que la punition est tombée, John Textor, le propriétaire du club, sous-entend que la DNCG est à la botte de Nasser al-Khelaïfi, le nouvel ennemi juré du fantasque Américain.

Une sanction logique et des garanties à apporter

Y a-t-il vraiment un complot parisiano-qataro-DNCG à l’encontre de l’OL ? Il y a peut-être une petite fixette, et quelques vacheries visant les Rhodaniens, notamment le délai d’un mois et demi, révélé par L’Équipe , avant de recevoir la lettre de sanction du gendarme financier (habituellement reçue par les clubs sous 48 heures). Mais à part ça, difficile d’abonder dans le sens de Textor. « Il n’y avait pas les éléments pour ne pas sanctionner l’OL » , estime David Gluzman, banquier à la Deutsche Pfandbriefbank, spécialiste du foot business. « Peut-être que Nasser a de l’influence, mais le fait est que si Textor voulait ne pas avoir de sanctions, il aurait pu préfinancer ces montants. Mais il ne peut pas parce qu’il n’a pas la surface financière et qu’aucun établissement bancaire ou financier ne veut lui fournir une garantie » , poursuit-il.…

Propos de D. Gluzman recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com