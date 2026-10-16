La directrice générale du FMI estime que les risques liés à l'IA pourraient l'emporter sur les opportunités en l'absence de mesures de protection et d'un cadre éthique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jack Clark, d'Anthropic, plaide en faveur de « normes de bon sens »

* L'électricité et les systèmes numériques sont une condition préalable à une adoption généralisée, selon le FMI

* Les États-Unis font pression pour que l'IA soit rebaptisée « super-intelligence »

(Ajout de commentaires du président de la Bundesbank, de l'économiste de Harvard Rodrik et du ministre allemand des Finances)

par Andrea Shalal et Maria Martinez

Les risques liés à l'intelligence artificielle pourraient l'emporter sur ses opportunités si aucune mesure de protection adéquate ni aucun cadre éthique n'étaient mis en place, a déclaré vendredi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en se prononçant en faveur d'une combinaison entre l'autorégulation du secteur et l'implication des principaux gouvernements.

Cette technologie naissante a été au cœur des débats lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues cette semaine à Bangkok, où le FMI a mis en garde mardi contre d’importants risques pour la croissance et la stabilité financière liés à une éventuelle fin du boom des investissements dans l’IA, à des niveaux d’endettement élevés et à une guerre prolongée au Moyen-Orient.

Au cours d’une table ronde à laquelle participait notamment Jack Clark, cofondateur d’Anthropic, Mme Georgieva a déclaré que l’IA renforçait déjà l’économie mondiale, mais qu’elle pourrait également entraîner des chocs négatifs si elle ne parvenait pas à générer des gains de productivité majeurs aussi rapidement qu’espéré.

« En l’absence de garde-fous, les risques pourraient l’emporter sur les opportunités. Et surtout, nous avons besoin d’un fondement éthique, et je ne suis pas certaine que nous en soyons là en tant que société », a-t-elle déclaré.

Lors d’une autre table ronde, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que l’IA avait le potentiel d’aggraver les déséquilibres mondiaux.

« Cela apparaît clairement lorsque l’on considère les investissements considérables que nécessite l’IA, tant en matière de développement matériel que logiciel », a déclaré M. Nagel.

Mme Georgieva a indiqué que certaines conditions préalables devaient être mises en place pour que chacun, partout dans le monde, puisse bénéficier de cette technologie nouvelle et en évolution rapide, notamment l’accès aux infrastructures numériques, l’accès à l’électricité et une réglementation adéquate.

DES NORMES DE BON SENS

La question principale est désormais de savoir comment mettre en place des garde-fous pour une technologie qui évolue si rapidement, a déclaré Mme Georgieva, comparant les développements en matière d’IA à des voitures de Formule 1 filant à toute allure sans aucune barrière pour protéger le public.

L’autorégulation du secteur était appropriée, étant donné que les gouvernements n’étaient pas bien placés pour réglementer ou superviser ce secteur en constante mutation, mais elle devait inclure une implication de la société. Les pays disposant des secteurs d’IA les plus importants, notamment les États-Unis, la Chine et l’Inde, ainsi que les pays impliqués dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA, devaient être associés, a-t-elle déclaré au panel.

"Je pense que c’est comme de la Formule 1 de nuit, sans freins sur les voitures peut-être", a ironisé Clark, d’Anthropic , reprenant l’analogie de Mme Georgieva. Il a fait valoir qu’il était possible d’établir des normes et que cela commençait déjà à se faire grâce aux premiers cadres politiques mis en place dans l’Union européenne et aux engagements volontaires aux États-Unis.

M. Clark a indiqué que son entreprise testait régulièrement ses systèmes, publiait les détails de ces tests et partageait ces informations, mais il ne pensait pas que cela devait rester entièrement volontaire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait favorable à une réglementation émanant des pays producteurs d’IA, Clark a répondu: "Oui. Nous avons besoin de normes de bon sens, et c’est ainsi que l’on instaure en fin de compte la confiance dans la technologie et que l’on développe l’économie."

L’économiste de Harvard Dani Rodrik a déclaré que nous ne savions pas si les gains de productivité liés à l’IA allaient se concrétiser, ce qui en faisait une arme à double tranchant.

Si ces gains se concrétisent, ils pourraient s’accompagner de pertes d’emplois substantielles et de bouleversements dans les secteurs concernés; mais s’ils ne se concrétisent pas, les investissements massifs dans les centres de données pourraient déclencher une correction financière coûteuse, a-t-il expliqué.

"Nous ne savons pas à laquelle de ces deux crises nous allons devoir faire face: s’il s’agira d’une crise de l’emploi ou d’une crise financière", a déclaré M. Rodrik à Reuters à l’issue de la conférence interdisciplinaire du WZB qui s’est tenue à Berlin la semaine dernière.

ARTIFICIELLE OU "SUPER"?

La sous-secrétaire au Trésor américain, Erin Browne, a déclaré que le FMI était trop focalisé sur les risques pesant sur l’économie mondiale et qu’il devrait accorder davantage d’importance aux opportunités de chocs économiques positifs, tels que l’IA, que le gouvernement américain qualifie désormais de "super-intelligence".

Jeudi, Mme Browne a déclaré à Reuters que Washington était en pourparlers avec d’autres actionnaires du FMI au sujet de l’adoption de la nouvelle appellation dans une déclaration commune en cours de rédaction par le comité de pilotage du Fonds.

"Je continuerai à l’appeler intelligence artificielle", a déclaré le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré lors d’une réunion de l’Institut de finance internationale qu’il était plus optimiste qu’il y a un mois quant à la possibilité que les pays parviennent à s’accorder sur des normes de test pour l’IA.

"Je ne sais pas si nous sommes censés parler d’IA aujourd’hui, n’est-ce pas? J’ai d’ailleurs utilisé l’expression "l’artiste anciennement connu sous le nom d’IA" l’autre jour", a-t-il déclaré.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, est également intervenu, déclarant à Kristalina Georgieva lors d’une table ronde distincte: "Kristalina, vous prononcez cela "IA". Aux États-Unis, nous prononçons désormais cela "SI"."