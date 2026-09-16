La DFC américaine approuve un prêt de 85 millions d'euros en faveur de la société ukrainienne DTEK

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(Ajout de commentaires des directeurs généraux de DTEK et de la DFC, ainsi que d'informations contextuelles tout au long du texte)

La Société américaine de financement du développement international (DFC) a approuvé un prêt de 85 millions d’euros (97,5 millions de dollars) en faveur de DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée d’Ukraine, afin de lui permettre de développer ses capacités de stockage par batterie, ont annoncé mercredi la DFC et DTEK.

Il s’agit du plus important prêt accordé par la DFC au secteur énergétique ukrainien depuis le début de l’invasion russe en 2022.

“Ce prêt de 85 millions d’euros nous permet de débloquer davantage de fonds pour construire davantage d’installations de stockage par batterie et mener à bien d’autres projets”, a déclaré Maxim Timchenko, directeur général de DTEK. “Pour moi, l’aspect financier est très important, mais ce qui est bien plus significatif, c’est le signal envoyé par la DFC, qui montre qu’elle est prête à soutenir l’Ukraine et DTEK.”

“Ils ont évalué le risque, savent comment le gérer et indiquent que les investisseurs privés devraient suivre leur exemple”, a-t-il ajouté.

Le directeur général de la DFC, Ben Black, a déclaré dans un communiqué que le président américain Donald Trump avait donné à la DFC les moyens de procéder à cet investissement.

“Ces projets soutiendront des exportations américaines se chiffrant en milliards, sécuriseront des infrastructures et des ressources essentielles en Ukraine, en Jordanie, en Asie centrale et dans toute l’Afrique, et renforceront la position des entreprises américaines sur certains des marchés les plus importants au monde.”

DTEK appartient à SCM Holdings, dont l’unique actionnaire et bénéficiaire ultime est Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine.

L’année dernière, DTEK a mis en service la plus grande installation de stockage par batterie d’Ukraine afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement en électricité, alors que la Russie n’a cessé de prendre pour cible les installations énergétiques ukrainiennes lors d’attaques de missiles et de drones depuis plus de quatre ans de guerre.

Six systèmes de stockage par batterie ont été raccordés au réseau électrique dans la capitale, Kyiv, et dans la région de Dnipropetrovsk, dans l’est de l’Ukraine.

Ces installations, construites en partenariat avec la société américaine Fluence FLNC.O , spécialisée dans les technologies de stockage par batterie, ont une capacité de stockage de 400 mégawattheures d’électricité — soit suffisamment pour alimenter 600 000 foyers ukrainiens pendant deux heures.

(1 dollar = 0,8721 euro)