La dette américaine franchit le seuil des 40.000 milliards de dollars après avoir doublé sous les mandats de Trump et de Biden

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* La dette américaine a augmenté de 11.600 milliards de dollars au cours des deux mandats de Trump à la Maison Blanche

* Elle a augmenté de 8.400 milliards de dollars au cours du mandat de quatre ans de Biden

* Les baisses d'impôts ont pesé sur les recettes, tandis que les dépenses liées au filet de sécurité sociale et les charges d'intérêts ont augmenté

* Trump ne s'inquiète pas de la volatilité du marché obligataire et estime que les taux d'intérêt devraient baisser

(Ajout des commentaires de Trump sur les taux d'intérêt, paragraphes 11-12) par David Lawder et Jacob Bogage

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la première fois les 40.000 milliards de dollars, a annoncé mercredi le ministère des Finances, suscitant de nouvelles mises en garde quant à une crise budgétaire qui se profile, les coûts galopants des programmes de protection sociale et des paiements d’intérêts dépassant de loin les recettes, freinées par les baisses d’impôts.

Le dernier relevé quotidien du Trésor sur les soldes de trésorerie et de dette a révélé que l’encours total de la dette publique s’élevait mardi à 40.047 milliards de dollars, un montant qui comprend 32.266 milliards de dollars de titres du Trésor détenus par le public et 7.782 milliards de dollars de dette intra-gouvernementale.

La dette du gouvernement fédéral a désormais plus que doublé en moins d’une décennie, passant de 19.950 milliards de dollars lors de la première investiture du président Donald Trump en janvier 2017. Environ un tiers de cette augmentation s’est produit au cours de deux années d’emprunts frénétiques du gouvernement pour financer les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 mises en œuvre par Donald Trump et l’ancien président Joe Biden, tandis que les choix de politique budgétaire des deux présidents, combinés à des déséquilibres fiscaux et budgétaires de longue date, expliquent le reste.

Les groupes de surveillance budgétaire anticipaient depuis des semaines le franchissement de ce seuil et avaient lancé des avertissements sévères, prévenant qu’une véritable crise de la dette pourrait éclater à moins que les législateurs ne s’attaquent à des perspectives budgétaires insoutenables et n’augmentent les impôts, ne réduisent les dépenses, ou les deux.

“Une dette de quarante mille milliards de dollars n’existe pas uniquement dans les livres comptables de l’État; elle se fait sentir dans l’ensemble de l’économie et se répercute d’une manière ou d’une autre sur le pouvoir d’achat des citoyens”, a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, une organisation non partisane.

“Plus nous empruntons, plus nous aggravons l’inflation, plus nous évinçons d’autres priorités du budget et plus nous nous rendons vulnérables aux urgences nationales et aux turbulences internationales”, a déclaré Mme MacGuineas dans un communiqué publié juste après la publication des données du Trésor.

Elle a précisé que ce chiffre de 40.000 milliards de dollars avait été atteint moins de cinq mois après que la dette eut franchi la barre des 39.000 milliards, et qu’il avait quadruplé en moins de 20 ans, alors qu’il avait fallu attendre 1981 pour qu’elle atteigne pour la première fois 1.000 milliards de dollars.

“Il est stupéfiant de constater à quel point le déclin budgétaire d’une puissance mondiale peut devenir prévisible”, a ajouté Mme MacGuineas.

Les créanciers internationaux des États-Unis pourraient déjà se montrer de plus en plus méfiants, la demande des investisseurs étrangers, qui détiennent près d’un tiers des bons du Trésor, ayant reculé au cours de l’année écoulée.

Quelques jours après qu’une adjudication de 25 milliards de dollars d’obligations du Trésor à 30 ans s’est déroulée au rendement le plus élevé depuis 2021, les rendements des obligations dites « à long terme » ont atteint mardi leur plus haut niveau en près de deux décennies, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée face à l’importante émission d’obligations d’État américaines. Les rendements évoluent à l’inverse des cours des obligations.

Mercredi, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a pris une mesure audacieuse pour faire redescendre les rendements des obligations à long terme, en annonçant un doublement du volume des rachats de bons du Trésor à 10 et 30 ans, pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération.

La hausse des rendements des bons du Trésor à long terme tend à faire grimper les taux d’intérêt des prêts immobiliers, automobiles et commerciaux. Alors que la montagne de dette ne montre aucun signe d’apaisement, Trump a réitéré mercredi sa demande récurrente d’une baisse des taux.

Interrogé à la Maison Blanche sur la question de savoir si les Américains devaient s’inquiéter de la volatilité du marché obligataire, Trump a déclaré: “Je ne le pense pas du tout. Je pense que nous avons un pays très puissant, et nous surmontons ces taux d’intérêt ridicules — ils sont ridicules. Écoutez, quand notre pays est fort, les taux d’intérêt devraient baisser.”

DES DÉPENSES LIÉES À LA PANDÉMIE, ET BIEN PLUS ENCORE

Le Trésor a annoncé la semaine dernière le quatrième déficit mensuel le plus élevé de l’histoire des États-Unis — 432 milliards de dollars pour le mois de juillet —, les remboursements de droits de douane ayant entraîné une baisse des recettes douanières pour le troisième mois consécutif, tandis que les dépenses liées aux prestations de sécurité sociale et de Medicare pour les personnes âgées continuaient d’augmenter. Le déficit des dix premiers mois de l’exercice 2026 a déjà dépassé le déficit total de l’ensemble de l’exercice 2025, alors qu’il reste encore deux mois avant la fin de l’exercice en cours.

Trump a largement ignoré le nombre décroissant de partisans de la rigueur budgétaire au sein de son parti républicain, prônant des dépenses massives tout au long de ses deux mandats. La dette publique a augmenté de 7.800 milliards de dollars au cours du premier mandat de Trump, dont plus de la moitié s'est accumulée pendant la réponse à la pandémie au cours de ses neuf derniers mois au pouvoir.

Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois en janvier 2025, le poids de la dette américaine a augmenté de 3.800 milliards de dollars, ce qui porte la hausse totale à 11.600 milliards de dollars sur l’ensemble de ses deux mandats à ce jour.

La dette publique a augmenté de 8.400 milliards de dollars au cours du mandat de Biden, également marqué par d’importantes dépenses liées à la relance post-COVID-19, mais aussi par des dépenses considérables consacrées aux investissements dans les infrastructures, aux subventions en faveur des énergies propres et à d’autres priorités défendues par son parti démocrate.

Le Comité pour un budget fédéral responsable estime que les choix politiques de Trump et de Biden ont fait grimper la trajectoire de la dette fédérale au-delà de ce qu’elle aurait été selon les lois de finances en vigueur au moment de leur entrée en fonction respective.

Par exemple, le paquet législatif phare du second mandat de Trump — le “One Big Beautiful Bill Act” — ajoutera 4.700 milliards de dollars supplémentaires à la dette, selon le Bureau du budget du Congrès, l'organisme comptable non partisan au service des législateurs fédéraux.

Trump a présenté son second mandat comme axé sur la réduction des coûts, marquée par des suppressions d’emplois précoces au sein des agences fédérales ordonnées par le Département de l’efficacité gouvernementale, un organisme non gouvernemental. Mais la plupart de ses réductions de dépenses ont visé les programmes dits “discrétionnaires”, qui ne représentent qu’une infime partie du budget fédéral. Les États-Unis dépensent environ 7.000 milliards de dollars par an, dont 60 % sont affectés à des programmes dits “obligatoires”, notamment les prestations de la Sécurité sociale, de Medicare, de Medicaid et les soins aux anciens combattants, qui augmentent généralement pour suivre le rythme de l’inflation.

Un montant supplémentaire de 1.100 milliards de dollars sert à payer les intérêts sur la dette américaine, dont le coût augmente à mesure que le montant de la dette s’alourdit et que les taux d’intérêt grimpent. Le budget de l’exercice 2025 a marqué la première fois où les coûts du service de la dette ont dépassé le financement du Pentagone. Au cours des dix premiers mois de l’exercice 2026, les charges d’intérêts ont dépassé les dépenses de santé de Medicare pour devenir le deuxième poste budgétaire le plus important du budget fédéral, derrière le système de retraite de la Sécurité sociale.

Les États-Unis dépensent davantage pour financer les coûts liés à la retraite et aux soins de santé de la génération du “baby-boom”, ce qui met à rude épreuve les fonds fiduciaires sur lesquels s'appuient la Sécurité sociale et Medicare, alors même que les recettes provenant des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu ne suffisent pas à couvrir les dépenses fédérales.